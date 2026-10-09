Sebastián Yatra niega las infidelidades que han marcado su relación con Aitana: «Son mentiras»

Sebastián Yatra ha vuelto a pronunciarse sobre uno de los temas que más han marcado su imagen pública en los últimos años: las acusaciones de infidelidad que han rodeado su relación con Aitana. El cantante colombiano ha negado que sean ciertas las versiones que circulan sobre su vida sentimental, aunque sus declaraciones de hace unos años y algunas indirectas que se interpretaron como referencias a su relación con la catalana siguen alimentando las especulaciones.

En una reciente entrevista, el artista ha reconocido que no siempre resulta sencillo convivir con los rumores. «No sé si es que me molesta, pero son mentiras… Lo de la infidelidad», ha asegurado, dejando clara su postura. Yatra también ha explicado que intenta afrontar las críticas desde una perspectiva positiva: «Todo lo que me pasa lo atravieso desde un lugar, desde el amor, y por algo pasa, para que uno pueda agarrar fuerza con esas cosas». Una reflexión en El Mundo con la que reivindica su manera de gestionar la exposición pública y los comentarios sobre su intimidad.

La frase sobre la infidelidad que marcó su relación con Aitana

Para entender por qué estas declaraciones vuelven a generar interés, hay que remontarse a la primera ruptura de Sebastián Yatra y Aitana. Fue entonces cuando el colombiano pronunció unas palabras que terminaron convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de su vida sentimental.

«Mi máximo ha sido un año. Si yo tuviese una relación mucho más tiempo, no sé cómo lo podría aguantar, porque me darían ganas de ser infiel, aunque esté enamorado de alguien», confesó en aquella ocasión. Además, dejó abierta la posibilidad de mantener una relación con otras reglas y más libertad, al considerar que no sería descabellado explorar modelos sentimentales diferentes a los tradicionales.

La contundencia de aquella afirmación provocó numerosas reacciones y alimentó las especulaciones sobre los motivos de su ruptura con Aitana. Tiempo después, el cantante trató de matizar sus palabras en una entrevista con Men’s Health, donde reconoció que no se había expresado de la mejor manera y que la repercusión de aquellas declaraciones le estaba afectando.

Ahora, su nueva negativa vuelve a poner el foco en una historia sobre la que ambos artistas han mantenido cierta discreción, aunque sin conseguir frenar el interés de sus seguidores.

El guiño de Aitana y Rosalía que avivó las sospechas

A esta polémica se sumó un momento protagonizado por Aitana y Rosalía en el confesionario de la intérprete de LUX en su gira de conciertos. Durante su conversación, algunos comentarios e insinuaciones fueron interpretados por parte del público como una posible alusión a las infidelidades y a la experiencia sentimental de la cantante catalana.

Aunque aquellas palabras no constituyen una confirmación de que Yatra fuera infiel, sí contribuyeron a reavivar las teorías sobre lo ocurrido durante su relación. Las redes sociales volvieron a llenarse de comentarios y lecturas sobre una historia que continúa despertando curiosidad.