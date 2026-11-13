Así será el rascacielos de 555 metros que aspira a convertirse en el edificio residencial más alto de Dubái

Cuando parece que el skyline de Dubái ya no podía más de qué hablar, entonces dos firmas icónicas se unen para hacer del espacio aéreo de esta ciudad un hecho noticiable. Tanto que incluso el nuevo proyecto Burj Binghatti Jacob & Co. Residences podría mencionarse como algo memorable incluso, ya que este dará paso al edificio residencial más alto de Dubái. Una nueva entrada en el libro de los récords por parte de los edificios de la ciudad, que a día de hoy ya cuenta con el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa. Ambos nombres compiten ahora por dominar el cielo mundial. Vamos a conocer un poco más sobre este proyecto residencial.

Este proyecto se establecerá en el área que comprende Business Bay, Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Una localización especialmente destacada por sus grandes edificios. Porque podríamos decir que en este gran distrito financiero y residencial la suma asciende hasta más de cien rascacielos de uso mixto, oficinas, hoteles y viviendas de lujo. Aunque ahora sumará uno más.

Hay algo que nos resulta extrañamente familiar en el nombre de este proyecto: ver cómo en él destaca la codiciada firma de joyas de Jacob & Co. Propiedad del empresario de Uzbekistán, Jacob Arabo, esta firma fue fundada en 1986, estableciendo como sede Manhattan, Nueva York, lugar donde hoy se asienta su boutique insignia. Lo que realmente ha hecho icónica esta firma es su gama de relojes; muchos de ellos son hoy parte del joyero de grandes fortunas.

Hablamos de estrellas del cine, la música, el deporte… y de nombres que van desde Cristiano Ronaldo hasta Bad Bunny y Karol G. No son precisamente conocidos por su simplicidad: en ellos el magnate ha aunado su pasión por la joya y la relojería para dar forma a piezas únicas, auténticas obras de orfebrería mecánica. Destacan de ellos materiales, diseños y sus elevados precios.

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Hasta ahora este campo lo tenía más que dominado, y parece que de su talante inconformista ha decidido expandir su cartera de negocios hacia el mundo inmobiliario. Viendo el bagaje joyero que tiene, ¿acaso era de esperar que su edificio no fuese a ser algo a lo grande?

La joya de Dubái

Tal y como anuncian en su propia página web, Jacob Arabo ha estado presente en cada fase del proyecto, supervisando personalmente el diseño y la expresión creativa de cada proyecto, «asegurando que la artesanía distintiva presente en las joyas y relojes de Jacob & Co. esté presente en cada espacio», anunciaba el comunicado. Por eso, lo que refleja el interiorismo de este edificio es el bagaje joyero de más de 40 años diseñado para la élite internacional.

Mientras tanto, Binghatti aporta su reputación de desarrollo vanguardista y experiencia en ingeniería. Porque tras esta firma se encuentra una de las promotoras inmobiliarias más reconocidas y de mayor crecimiento en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Fue fundada en 2008 y recientemente debe su fama a las colaboraciones inmobiliarias que ha llevado a cabo en su ciudad, entre las que destacan Bugatti, Mercedes-Benz y, ahora, Jacob & Co.

Ambos han dado forma a una torre que alcanzará una altura de 555 metros y que contará con todo lujo de detalle. Empezando por los servicios con los que contará el edificio, que incluyen piscina, polideportivo, SPA, aparcacoches y conductores, servicios de conserjería, guardaespaldas, chef a domicilio y lavandería; además de restaurantes y cafés.

Como guiño al carácter joyero de la firma, cada una de las residencias va a adquirir el nombre de una piedra preciosa. Estos apartamentos contarán con entre dos y cuatro estancias. A excepción de las categorías residenciales más altas situadas en la cima, se encuentran los áticos más exclusivos de Dubái. Estos emblemáticos Sky Penthouses serán bautizados como los nombres de los relojes más icónicos de la compañía. Estas tendrán hasta siete estancias y presumirán de una icónica panorámica con vistas 360 grados al distrito sobre el que se asientan.