La rutina de Ana Milán (53 años) para estar en forma: «Entreno dos veces por semana con electroestimulación y camino todos los días a paso ligero»

A sus 53 años, Ana Milán se esfuerza por llevar una vida sana y activa, mezclando diferentes entrenamientos para mantenerse en forma, una manera tan sencilla como efectiva para afrontar el deporte. Charlando con su amiga Vicky Martín Berrocal en su pódcast, la actriz contó cuáles son esos pequeños gestos diarios que le ayudan a estar y sentirse mejor consigo misma.

Los secretos de la rutina de Ana Milán

Para estar en forma, la actriz lleva una alimentación saludable, aunque sin renunciar a darse un capricho de vez en cuando. También tiene una rutina de entrenamiento muy marcada que le ayuda a mantenerse siempre activa, que realiza a primera hora de la mañana siguiendo sus propios parámetros y respetando sus ritmos.

Según sus declaraciones, la artista hace yoga desde bien temprano con una máscara de luz roja LED. Aparte de esto, para cuidar su físico, la intérprete entrena dos veces por semana con electroestimulación y sale a caminar, haga frío o calor, dado que le encanta esta actividad y disfruta de ella.

Y bromea: «Para vagas como yo es magnífico porque, exceptuando andar, lo demás no me gusta nada, ni gimnasio ni las clases. Todos los días camino, voy andando como una loca y con mis cascos puestos. Siempre a un paso bien ligero porque me fascina caminar».

El equilibrio y la constancia de Ana Milán radican en la templanza por la que se caracteriza. La alicantina demuestra que es posible mantener un cuerpo tonificado y una mente despejada mediante rutinas accesibles, alejadas de la exigencia de los entrenamientos intensivos o los ejercicios imposibles. Una apuesta por el bienestar realista que consolida su imagen como referente de hábitos saludables y una vida llena de bienestar.