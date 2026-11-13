La reflexión de José Antonio Marina, filósofo español, sobre la educación: «El mayor error ha sido decirles a los jóvenes que sólo importa su felicidad»

La forma de educar a los jóvenes ha cambiado mucho en las últimas décadas y uno de los debates que más se repite entre profesores y familias tiene que ver con la frustración. Les cuesta esperar, aceptar un no o asumir que determinadas cosas que requieren tiempo o esfuerzo. A esto se suma una vida marcada por las pantallas, los estímulos constantes y la posibilidad de obtener una recompensa casi inmediata, algo que termina influyendo también en la manera de afrontar los problemas.

José Antonio Marina lleva años analizando esta cuestión. El filósofo y pedagogo español, de 87 años, vuelve sobre ella en su libro La vacuna contra las adicciones, donde aborda qué hay detrás de muchas conductas de dependencia y por qué determinados mensajes educativos pueden acabar teniendo consecuencias que no siempre se ven a corto plazo. Uno de ellos es especialmente claro: transmitir a los jóvenes que lo importante es ser felices y que conseguirlo, además, debería resultar sencillo.

La reflexión de José Antonio Marina, filósofo español, sobre la educación

«El mayor error educativo ha sido decirles a los jóvenes: solo importa tu felicidad y lograrla es muy fácil», afirma Marina. Su reflexión parte de una contradicción bastante evidente, ya que si durante años se transmite a un niño o a un joven que sus deseos deben satisfacerse rápido y que cualquier incomodidad es algo que conviene evitar, después resulta mucho más difícil pedirle paciencia, constancia o esfuerzo cuando se enfrenta a una situación que no sale como esperaba.

Y ese momento es algo que siempre llega tarde o temprano. Puede ser un examen que se suspende, una relación que no funciona, o una meta que tarda meses en alcanzarse… Marina insiste en que la frustración no puede desaparecer del proceso educativo, porque aprender a manejarla también forma parte del crecimiento. Otra cosa es acompañar al menor cuando atraviesa una dificultad, pero acompañar no significa resolver siempre el problema por él.

El esfuerzo no encaja bien con la recompensa inmediata

Durante su conversación con Ricardo Moya en el pódcast El Sentido De La Birra, Marina explicó también por qué el cerebro tiende a buscar el camino más sencillo. «Una de las chapuzas evolutivas de nuestro cerebro es que es perezoso y, si ve resuelto el problema, pues no se esfuerza», señaló. Una frase que encaja con otro de los asuntos que más preocupan al filósofo, la pérdida de capacidad para mantener la atención durante periodos prolongados.

Y para entenderlo, no hace falta pensar en situaciones extraordinarias. Estudiar durante varios días para un examen, aprender a tocar un instrumento, leer un libro largo o mantener un compromiso exige continuar aunque el resultado no llegue enseguida. Precisamente ahí aparece una de las dificultades que Marina observa en las nuevas generaciones: cuando se ha normalizado obtener una recompensa rápida, cualquier actividad que exige tiempo puede resultar demasiado pesada o poco atractiva.

El filósofo también ha advertido de que no resulta coherente fomentar constantemente el deseo inmediato y, después, exigir esfuerzo para conseguir aquello que se quiere. En ese punto es donde aparece el choque entre dos mensajes educativos que, en realidad, van en direcciones opuestas.

Adicciones, pantallas y búsqueda de alivio rápido

En La vacuna contra las adicciones, Marina aborda también la relación entre esta forma de afrontar el malestar y determinadas conductas adictivas. No reduce el problema a una única causa ni coloca al mismo nivel todas las dependencias, pero sí se detiene en el elemento común que es la búsqueda de una respuesta rápida cuando aparece una dificultad o una emoción que cuesta gestionar.

Alcohol, tranquilizantes o uso compulsivo de plataformas digitales pueden cumplir, en contextos muy distintos, esa función de alivio inmediato. El riesgo aparece cuando esa salida se convierte en la respuesta habitual ante cualquier malestar. Para Marina, la educación tiene precisamente ahí uno de sus retos, enseñar a soportar cierta incomodidad, retrasar una recompensa y mantener una decisión incluso cuando resulta más fácil abandonarla. Entonces, su planteamiento no pasa por eliminar la tecnología ni por responsabilizar únicamente a las familias. Lo que propone es trabajar capacidades que, a su juicio, se están debilitando. Entre ellas, el control de los impulsos, la atención voluntaria y la posibilidad de afrontar un problema sin recurrir automáticamente a una satisfacción inmediata.

La atención voluntaria, otra de las capacidades que el filósofo reclama

Las pantallas aparecen con frecuencia en sus reflexiones porque compiten directamente por la atención. Marina distingue entre aquello que consigue captar nuestra mirada de manera automática y la atención voluntaria, la que hace falta cuando hay que concentrarse en algo que no ofrece una recompensa rápida. Leer, estudiar o pensar con cierta profundidad exige ese segundo tipo de atención. También aprender a separar una idea de la propia identidad, escuchar argumentos distintos y no reaccionar de forma impulsiva cuando algo incomoda. Marina considera que estas capacidades forman parte de una inteligencia práctica, orientada a resolver problemas reales y no simplemente a acumular conocimientos.

Por eso insiste en que educar no consiste en evitar cualquier dificultad. También supone dejar margen para equivocarse, esperar, rectificar y asumir responsabilidades. La felicidad, en su planteamiento, no desaparece del horizonte, pero tampoco puede convertirse en una promesa permanente de bienestar sin esfuerzo.