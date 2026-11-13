Lara Álvarez (40 años), sobre sus perros: «Son los reyes de mi casa. Jamás voy a bajar a mis perros de mi cama por un hombre»

La vida sentimental de Lara Álvarez siempre ha despertado interés, pero hay una parte de su mundo personal que ocupa un lugar absolutamente prioritario: sus perros. La presentadora asturiana ha demostrado en numerosas ocasiones que sus animales son mucho más que mascotas y que forman parte de su familia. Tanto es así que tiene una norma muy clara para cualquier persona que quiera compartir su vida con ella.

A sus 40 años, Lara atraviesa una etapa en la que disfruta especialmente de su hogar y de la compañía de sus tres compañeros de cuatro patas. El último en incorporarse fue Zoe, una preciosa perrita de raza terranova que llegó a su vida el pasado mes de junio y que rápidamente se convirtió en una protagonista habitual de sus publicaciones.

«Bienvenida a la familia pequeñina. Zoe, la que trae vida. Desde antes de conocerte ya llenaste la nuestra…», escribió entonces para celebrar su incorporación. Unas palabras que reflejaban la ilusión con la que había recibido a la nueva integrante de la familia y el cariño que ya sentía por ella.

La adaptación tampoco tardó en llegar. Lara fue compartiendo imágenes y vídeos de los primeros días de convivencia, mostrando cómo la recién llegada iba encontrando su sitio junto a los otros dos perros de la casa. Noah y Lúa recibieron a Zoe con naturalidad, aunque cada uno a su propio ritmo.

La presentadora explicó que Noah había encontrado en la pequeña a una compañera perfecta para jugar, mientras que Lúa necesitaba algo más de tiempo para acostumbrarse a su energía. La diferencia de edad y de carácter entre los animales hacía que la convivencia tuviera sus particularidades, pero el balance no podía ser más positivo.

«Gracias a todos por vuestro cariño siempre hacia lo que más quiero en el mundo, mi familia. La pitufa está totalmente integrada, feliz», compartió con sus seguidores. También reconoció que se emocionaba al contemplar la buena relación que estaban construyendo sus tres animales, una imagen que le provocaba auténtica felicidad.

Las normas de Lara Álvarez

No es ningún secreto que Lara siente una auténtica devoción por sus perros. La periodista disfruta enseñando diferentes momentos de su rutina junto a ellos y no tiene inconveniente en mostrar hasta qué punto condicionan su día a día. Para ella, llegar a casa significa encontrarse con quienes considera una parte imprescindible de su felicidad.

Esta filosofía quedó especialmente patente durante su reciente intervención en El show de Bertín, el espacio de Canal Sur presentado por Bertín Osborne. Durante la conversación, la asturiana habló de su convivencia con los animales y sorprendió al explicar que los tres tienen permiso para subirse tanto al sofá como a su propia cama.

Lejos de plantearse restricciones, Lara dejó claro que son ellos quienes disfrutan de los espacios de la vivienda con total libertad. «Los subo a la cama, al sofá… son dueños de mi casa. Vivo con mis perros, me adapto a la vida de mis perros y mis perros son los reyes de mi casa», explicó ante un Bertín Osborne que quiso conocer más detalles sobre esta particular organización.

La condición que no piensa negociar

Sin embargo, lo más llamativo de su intervención llegó cuando Bertín Osborne planteó la posibilidad de que una futura pareja tuviera dificultades para compartir dormitorio con tres perros. El presentador llegó a sugerir que quizá sería conveniente establecer espacios separados para evitar posibles problemas de convivencia.

La respuesta de Lara fue contundente. La comunicadora no contempla que la llegada de un hombre a su vida implique cambiar las costumbres que ha construido junto a sus animales durante tanto tiempo. Para ella, quien quiera iniciar una relación tendrá que aceptar desde el principio que los perros forman parte del hogar y que tienen su propio espacio.

«Búscate el hueco en este espacio ya creado, porque desde luego lo que jamás voy a hacer es bajar a mis perros por un hombre», manifestó sin dejar lugar a demasiadas interpretaciones.

La asturiana matizó que primero tendría que conocer a esa persona y comprobar cómo encaja en su vida cotidiana. Solo después habría margen para hablar de posibles acuerdos, pero nunca dando por sentado que sus animales deban perder sus privilegios para acomodar a alguien que acaba de llegar.

«Lo de quitar el sitio al que me da el mayor amor de mi vida ahora mismo por una persona que acaba de entrar en mi vida, eso se negocia, pero no se da por hecho», añadió durante la conversación.

Incluso utilizó una frase especialmente gráfica para explicar hasta dónde está dispuesta a llegar si alguien intenta imponerle condiciones respecto a sus perros. «Tú no llegas a mi casa y dices: ‘Baja esos perros de ahí’. Porque el primero que se va de mi casa eres tú con la puerta abierta y un besito en la frente», sentenció.

Una polémica que se ha hecho viral

Las palabras de Lara no han pasado desapercibidas y el vídeo de su intervención ha terminado convirtiéndose en un fenómeno viral. La publicación acumula más de un millón de visualizaciones y ha superado los 10.000 comentarios, con opiniones muy diferentes sobre la postura de la presentadora.

Una parte de los usuarios aplaude su manera de defender a sus animales y considera que quien inicia una relación con alguien que tiene perros debe aceptar también esa realidad. Otros, en cambio, creen que compartir cama con varias mascotas puede generar dificultades en una convivencia de pareja y que es necesario encontrar soluciones que satisfagan a todos.

Lo que parece indiscutible es que Lara tiene muy claras sus prioridades. La presentadora no busca que una futura pareja comparta necesariamente su misma pasión por los animales, pero sí considera imprescindible que respete el vínculo que mantiene con ellos.