Cristiano Ronaldo Jr está dando los primeros pasos de su carrera. El 12 de noviembre debutó con la selección sub-17 de Portugal, con una contundente victoria 4-0 sobre Andorra. El equipo ya ha asegurado el pase a la segunda fase clasificatoria para el Campeonato de Europa de 2027. Después de la ganar a Serbia 2-1, se sitúan en el primer lugar del GFrupo 6. El primogénito de CR7 ha pasado la primera prueba, aunque hay varias lecturas interesantes al respecto.

La oportunidad de ascender de categoría a nivel internacional no viene únicamente por el apellido. En las inferiores de su selección ha conseguido destacar por sus méritos deportivos, con la sub-15 marcó un doblete en la final de un torneo que acabaron ganando y en la sub-16 se alzó con otras dos competiciones, con tres goles en nueve partidos. A sus 16 años, milita en las categorías inferiores del Al Nassr saudí, el equipo de su padre.

El peso de ser el hijo de Cristiano Ronaldo es extremadamente complejo de gestionar, las expectativas son muy altas y las comparaciones inevitables. En el encuentro de este martes, la joven promesa salió al campo en el minuto 88. Durante este debut con la sub-17, no ha podido mostrar su mejor versión en ataque, aunque el éxito colectivo evidencia que el potencial de los lusos es muy alto.

Ser el primogénito del mayor anotador de la historia del fútbol también tiene sus ventajas. El jugador ha podido aprender con los mejores en algunas de las canteras más destacadas en el mundo profesional, como la del Real Madrid, la de la Juventus o la del Manchester United. En ese sentido, el extremo se ha acostumbrado desde el minuto uno a jugar con la élite de su edad.

El listón de Cristiano en Portugal está más que alto

Ronaldo Jr está dando sus primeros pasos en las inferiores de la selección al mismo tiempo que su padre ha anunciado su retiro definitivo. Las estadísticas a batir están al alcance de muy pocos, con 146 goles en 234 partidos, dos Ligas de Naciones y la famosa Eurocopa de 2016 que consiguió ante Francia.