Raquel Revuelta está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida. La modelo y empresaria se prepara para convertirse en abuela por primera vez después de que su hija Claudia Jiménez anunciara que está esperando su primer hijo junto a su marido, Vicen. Una noticia que ha llenado de felicidad a toda la familia, aunque, tal y como ha reconocido la propia Raquel, su primera reacción estuvo muy lejos de ser la que muchos podrían imaginar. La sevillana no se lo esperaba y, cuando Claudia se lo comunicó, se quedó completamente en shock.

Durante un encuentro con la prensa, coincidiendo con la presentación del cartel de la próxima edición de Simof, Raquel ha compartido cómo vivió aquel instante. «La verdad es que no me lo esperaba por muchas circunstancias, que no cuento por no desarrollar mucho, pero no, no, porque no era el momento», ha explicado con sinceridad. La empresaria tenía en mente que la maternidad de su hija podría llegar más adelante, pero no imaginaba que fuera a suceder precisamente ahora.

De hecho, su reacción fue tan intensa que necesitó unos segundos para asimilar lo que estaba escuchando. «Me quedé sin palabras. Digo: ‘Pero si es que no es posible, espérate’», ha recordado. En ese momento, según ha contado, comenzó a imaginar toda la vida de Claudia, desde que era una niña pequeña hasta la nueva etapa que está a punto de comenzar. «La miraba y la veía de bebé tan chiquitina. Me quedé bloqueadísima», ha confesado.

Una auténtica montaña rusa de emociones que mezcló la sorpresa inicial con una felicidad inmensa. «Era como sintiendo mucho, mucho, mucho y al mismo tiempo imaginándomela ella de bebé y pensando que tenía ya ella un bebé», ha relatado. Ahora, una vez superado aquel primer impacto, Raquel no puede ocultar la ilusión que le hace la llegada del nuevo miembro de la familia. «Está encantada y feliz, así que ¿se puede ya desear más? Que pase rapidito para que venga prontito», ha añadido.

Una abuela moderna que quiere disfrutar y consentir

Si hay algo que Raquel tiene claro, es cómo quiere afrontar esta nueva etapa. Aunque durante años ha hablado de sus ganas de convertirse en abuela, ahora que el momento está cada vez más cerca, tiene bastante definido el papel que quiere desempeñar. Nada de asumir las responsabilidades propias de los padres ni de convertirse en una segunda madre. Su intención es disfrutar y, sobre todo, mimar al pequeño.

«Yo voy a ser una abuela como las abuelas modernas. Voy a ser una abuela para disfrutar de mis nietos, no una abuela de estas que para currárselos y para educarles», ha comentado entre risas. Una declaración con la que deja claro que está dispuesta a disfrutar de los privilegios de esta nueva condición familiar y a dejar las tareas más exigentes para los futuros padres.

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Por el momento, la familia todavía desconoce si el bebé será niño o niña, aunque Raquel tampoco parece tener demasiada prisa por averiguarlo. Yo no lo sé, es que ya a estas alturas lo que quieres es que salgas sanito o sanita y que transcurra todo fenomenal, ha asegurado. La modelo ha explicado que Claudia ha sufrido bastante fatiga durante los primeros meses del embarazo y que ahora su principal deseo es que pueda encontrarse mejor y disfrutar de esta etapa.

Eso sí, ha reconocido que está empezando a hacer sus propias averiguaciones. «Yo estoy con mis averiguaciones y con mis cosas y como soy un poco brujita y tal», ha bromeado, dejando abierta la incógnita sobre si terminará descubriendo antes de tiempo el sexo del bebé.

La ternura del futuro padre y un recuerdo muy especial

Raquel también ha tenido palabras para Vicen, marido de Claudia y futuro padre del bebé. La empresaria está viendo en él una faceta especialmente emotiva desde que conoció la noticia. «Como que se le ha despertado una ternura especial», ha explicado. Además, ha destacado la implicación de la familia paterna: «Los abuelos, los padres de Vicen, están entregados. Está siendo todo precioso».

Una felicidad que, sin embargo, también convive con la emoción de recordar a las personas que ya no están. Eso sí, la modelo ha coincidido en que su recuerdo estará muy presente durante todo el embarazo. «Estoy segura de que ella lo siente muy cerquita. Que hubiera querido que estuviera de otra manera, pero está claro que él está ahí, seguro. Él no se va a perder esto», ha afirmado.

¿Trabajará Claudia hasta el último día?

Entre las cuestiones más divertidas de la conversación también ha surgido la posibilidad de que Claudia continúe trabajando durante el embarazo. Y, a juzgar por las palabras de su madre, no parece que vaya a tener demasiadas facilidades para tomarse las cosas con calma.

Raquel ha bromeado asegurando que su hija seguirá trabajando hasta el último día, recordando cómo ella misma compaginaba su maternidad con sus compromisos profesionales durante los primeros años de Simof. Por aquel entonces, Claudia era todavía pequeña y acompañaba a su madre mientras esta se encargaba de los desfiles. «Yo tenía una habitación arriba donde estaba ella pequeñita y estaba ella y mi madre, y yo abajo en los desfiles. Estaba todo el día siguiendo y bajando», ha recordado.

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Una experiencia que, según ha dejado caer entre risas, podría repetirse ahora con la siguiente generación. Mientras tanto, Raquel disfruta de una felicidad que todavía está asimilando y que ha recibido también el cariño de quienes la rodean. La llegada de su primer nieto promete inaugurar una etapa completamente nueva para ella y, aunque todavía no sabe si tendrá un nieto o una nieta, hay algo que tiene clarísimo: está deseando tenerlo entre sus brazos.