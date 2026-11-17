Junto con Paul Thomas Anderson, Quentin Tarantino es el director más autodidacta de su generación. Su escuela audiovisual fueron las salas de cine y el videoclub en el que trabajó como dependiente a mediados de los 80, donde se pasaba el día viendo películas de todo tipo, desde el cine de autor europeo hasta producciones de bajo presupuesto en clave de serie B. Pero no sólo ha destacado por su visión como realizador, sino también por poseer una capacidad increíble para construir diálogos memorables, diferentes a los del resto de guionistas de Hollywood. El Tarantino cineasta no se entiende sin el Tarantino escritor y viceversa. Por eso, hoy rescatamos una de las primeras reflexiones que mejor definen su esencia como narrador total.

La cita que traemos fue pronunciada por primera vez en 1994, en plena promoción de la cinta que terminaría siendo el buque insignia de su filmografía: Pulp Fiction. Antes de ser reconocido por sus habilidades como director, l’enfant terrible del séptimo arte norteamericano ya comenzaba a granjearse un nombre por sus habilidades lingüísticas y por poseer unas propuestas temáticas que iban de la mano de ese zeitgeist de los 90 que se lanzaba directo a la ruptura de las convenciones narrativas tradicionales.

De hecho, antes de dirigir Reservoir Dogs (su ópera prima), Tarantino ya había escrito los guiones de Amor a quemarropa, Asesinos natos y Abierto hasta el amanecer. Sin embargo, el de Knoxville no quería que lo viesen simplemente como un talento a la sombra de sus enérgicos libretos cargados de chistes, incontables referencias a la cultura pop y largos monólogos con anécdotas tan delirantes como brillantes en su audacia y verborrea.

Tarantino cree que en su interior no hay un escritor, sino un cineasta que escribe «para sí mismo»

El autor de Malditos bastardos explicaba así su posición autoral frente al periodista Charlie Rose:

«Nunca me he considerado realmente un escritor. Siempre me he considerado un cineasta que escribe cosas para sí mismo. Si de verdad me considerara un escritor, no escribiría guiones, escribiría novelas».

Curiosamente, hace poco Tarantino dio el salto definitivo a su faceta como novelista al escribir la adaptación literaria de Érase una vez en Hollywood, su última película como director.

El oscarizado realizador está explorando en estos instantes otras facetas de las artes escénicas. Estas semanas se encuentra ultimando su debut como director de teatro, preparando el estreno de The Popinjay Cavalier en el West End de Londres.

30 años después, alguien dirigirá uno de sus últimos guiones

La última vez en la que Tarantino escribió un libreto que no dirigió fue en la anteriormente mencionada Abierto hasta el amanecer. Ahora, 30 años después, volverá a suceder lo mismo con el estreno de Las nuevas desventuras de Cliff Booth, el spin-off/secuela espiritual de Érase una vez en Hollywood.

Protagonizada por Brad Pitt, el cual regresa al rol que le valió el Oscar, David Fincher se pone a los mandos de un título que Netflix estrenará en los cines españoles el próximo 25 de noviembre.