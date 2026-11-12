Antes de convertirse en el mejor personaje de ‘Malditos bastardos’, Tarantino despidió a esta actriz: «La lectura de guion fue terrible»

Quentin Tarantino ha formado, a lo largo de su carrera, grandes tándems creativos con numerosas estrellas de Hollywood. Uma Thurman fue su musa en Pulp Fiction y las dos entregas de Kill Bill, y Samuel L. Jackson se ha convertido en una especie de amuleto para sus proyectos (a pesar de no haber participado en Érase una vez en Hollywood). No obstante, la exigencia y la particular personalidad de cineasta norteamericano también le han generado ciertas fricciones con algunos intérpretes, como por ejemplo Bruce Willis o la propia Thurman tras su casi catastrófica secuencia de conducción en Kill Bill vol. 2. Ahora, gracias a la publicación de ‘The Making of Quentin Tarantino’s Inglorious Basterds’, de Jay Glennie, hemos podido conocer que en un primer momento, el realizador despidió a la actriz que terminaría siendo el alma de Malditos bastardos.

No, no nos referimos a Diane Kruger. Hablamos de la carismática Mélanie Laurent, quien interpretó a la superviviente y vengativa Shosanna Dreyfus en el drama bélico con el que Tarantino reescribió los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Cualquiera que haya visto la cinta sabe que la única superviviente de la familia judía asesinada por el coronel de las SS Hans Landa (Christoph Waltz) representa el mayor motor dramático del filme. Aunque su personaje podía haber caído en manos de cualquier otra estrella, pues tras la primera lectura del libreto, el oscarizado director quedó tan disgustado con dicha prueba que su respuesta fue un despido instantáneo.

Tarantino, sobre la primera lectura de Mélanie Laurent en ‘Malditos bastardos’: «Fue terrible»

En el libro de Glennie, se recogen las reflexiones de Tarantino sobre su primer contacto con Laurent, quien, por supuesto, terminaría siendo recontratada para el papel.

«La lectura de guion de Mélanie Laurent fue terrible. Para mí, el día más emocionante de la preproducción es la lectura de guion. Es lo más cerca que estoy de ver la película por primera vez. Hasta entonces, sólo he leído todas las escenas para mí mismo o para un amigo… así que una lectura de guion con todo el elenco es muy emocionante para mí. Bueno, Mélanie fue terrible, así que la despedí».

Tal y como recoge Variety, días después Mélanie llamó a Tarantino para recuperar su trabajo. Admirando su pasión, el autor aceptó y volvió al punto de partida siempre y cuando estuviera dispuesta a ensayar durante tres días. «Quiero dejar constancia para que todos lo sepan: adoro a Mélanie (…) Hizo un trabajo maravilloso», explicaba Tarantino.

El despido de Isabelle Huppert sí fue definitivo

La estrella del cine francés, Isabelle Huppert, no corrió la misma suerte en el proyecto. Nominada al Oscar por Elle, la veterana intérprete directamente no se presentó a la lectura. Si a eso le sumamos las complicaciones derivadas con el contrato, el director no tuvo más remedio que prescindir de ella sin miramientos, siendo su personaje asignado a la icónica Maggie Cheung, protagonista de Deseando amar:

«La despedí. Me encanta Isabelle Huppert, pero había problemas con su contrato. Todo se estancaba. Y encima, no se presentó a la lectura del guion».

Al final y a pesar de que Cheung estuvo fantástica en la película, las escenas del personaje de Madame Ada Mimieux fueron eliminadas en el último corte, porque explicaba demasiadas cosas al público.

Malditos bastardos está disponible bajo suscripción en la plataforma de Prime Video.