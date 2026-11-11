La reflexión de Quentin Tarantino sobre una de las series más famosas de la historia: «No es más que un culebrón»

Desde que canceló en el último momento el rodaje de The Movie Critic, la que iba a ser su décima y última película como director, Quentin Tarantino ha sido noticia mucho más por sus declaraciones incendiarias que por el anuncio de nuevos proyectos. En numerosas charlas, entrevistas y programas, l’enfant terrible del cine norteamericano ha dado su opinión cinéfila, recomendando y desacreditando todo tipo de obras, desde poner en valor a Río Bravo (1959) a citar a Psicosis (1960) como una cinta sobrevalorada. Pero, ¿qué piensa el responsable de Pulp Fiction del auge actual de las series? A través de su opinión sobre una de las ficciones del momento, Tarantino ha dejado bastante clara su postura.

El oscarizado cineasta ha hablado en varias ocasiones de su lado seriéfilo. Cómo conocí a vuestra madre es su sitcom favorita, adora los diálogos de Aaron Sorkin en The Newsroom y considera a La maldición de Hill House como una obra maestra del terror. También le han apasionado siempre Alias y CSI y, de hecho, rodó un doble episodio especial para CSI: Las Vegas. En esta ocasión, Tarantino reflexionó y habló en el podcast de The Joe Rogan Experience sobre Yellowstone, el serial creado por Taylor Sheridan. Aunque el director valora la existencia de cosas realmente buenas dentro de la pequeña pantalla, su opinión final al respecto es que «no deja de ser televisión».

Quentin Tarantino, sobre Yellowstone: «No es más que un culebrón»

En su conversación distendida con Reagan, primero Tarantino la elogió como producto:

«No tuve posibilidad de verla durante sus primeros años, entonces vi la primera temporada y pensé que era terriblemente buena. Yo siempre fui fan de Kevin Costner, y él está genial ahí. El show me atrapó y lo pasé muy bien. La primera temporada es como una película enorme, y su guionista es muy bueno. Hay monólogos interesantes. Y así terminé viendo las primeras tres temporadas».

Instantes después, el autor lanzó su dardo directo. «Pero a fin de cuentas, no es más que un culebrón. Te presentan a un montón de personajes, conoces todas sus historias y de qué modo se conectan. Pero de aquí a cinco años no te vas a acordar de nada», explicaba.

Tarantino siguió su análisis explicando que no existe la recompensa en la televisión y que si veía un buen western, lo iba a «recordar toda la vida».

¿De qué trata y dónde podemos ver ‘Yellowstone’?

A través de cinco temporadas, la historia nos pone en la piel de John Dutton (Costner), el propietario del rancho más grande de Estados Unidos, apodado ‘Yellowstone’. Para defender sus intereses, el terrateniente y sus hijos iniciarán una lucha con cuartel contra una reserva india y el gobierno federal de Estados Unidos por el territorio.

El universo creado por Sheridan ha tenido varias precuelas y series derivadas como 1883, 1923, Rancho Dutton o la reciente Marshals. Yellowstone está disponible en Netflix, Prime Video, SkyShowtime y Movistar Plus.