Los conductores españoles tienen que prestar atención a un cambio importante en los semáforos. Desde el 1 de octubre de 2026 está en vigor una modificación del Reglamento General de Circulación que afecta directamente a los pasos de peatones, ya que, como norma general, los coches ya no podrán tener el ámbar intermitente mientras los viandantes disfrutan de la luz verde. Una medida impulsada por el Gobierno para evitar situaciones de riesgo en los cruces urbanos y dar mayor protección a los usuarios más vulnerables de la vía.

Qué cambia en los semáforos

La modificación está recogida en el Real Decreto 518/2026, de 24 de junio, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En concreto, afecta a los pasos de peatones regulados mediante semáforos y elimina una combinación de señales que hasta ahora era habitual en numerosas ciudades españolas, que es el ámbar intermitente para los vehículos y el verde fijo para los peatones al mismo tiempo.

Con el nuevo cambio, ambas luces no podrán coincidir como norma general. Además, cuando el semáforo de los vehículos muestre el ámbar intermitente, este deberá ir precedido de una luz roja fija. El objetivo es evitar que conductores y peatones reciban indicaciones que puedan generar confusión en un mismo cruce.

¿Desaparece la luz ámbar?

Una de las principales dudas que ha generado esta modificación es si los conductores dejarán de encontrarse semáforos en ámbar. La respuesta es no. La luz amarilla intermitente seguirá existiendo y conservará su significado, pero obliga a extremar la precaución y, cuando corresponda, ceder el paso. Tampoco desaparece la obligación de respetar otras señales que exijan detenerse.

Por qué el Gobierno ha aprobado este cambio

La reforma pretende reducir los riesgos para los usuarios vulnerables, especialmente peatones, ciclistas y personas con movilidad reducida. En los cruces urbanos, la coincidencia de señales podía provocar situaciones de incertidumbre, sobre todo cuando un vehículo tenía que girar mientras una persona cruzaba con el semáforo en verde.

La DGT ha defendido que la prioridad debe estar en la seguridad de las personas y no únicamente en mantener la fluidez del tráfico. La modificación forma parte de una reforma más amplia del Reglamento General de Circulación, que también incorpora nuevas medidas para bicicletas, motocicletas y vehículos de movilidad personal.

Desde cuándo se aplica

Aunque el Real Decreto se publicó en junio de 2026, la modificación entró en vigor el pasado 1 de octubre. Por tanto, los ayuntamientos y titulares de las vías deben adaptar las instalaciones que no cumplan la nueva configuración, salvo que exista una excepción técnica debidamente justificada.

Para los conductores, el mensaje es claro, ya que deben seguir respetando las señales y prestar especial atención a los pasos de peatones. La nueva normativa busca que, cuando una persona tenga luz verde para cruzar, no exista una señal simultánea que pueda generar dudas sobre la prioridad.