El ex vicepresidente del Valencia CF, y portavoz de Marea Valencianista, Miguel Zorío, ha enviado esta mañana un burofax a Kiat Lim, presidente del club. En él, le informa de que va a ejercer el derecho de tanteo que le reconocieron a los pequeños accionistas en el contrato de compra del club firmado por Meriton Holdings.

Zorío recuerda a Lim el contenido que se especifica en la cláusula seis, la de ‘Obligaciones del comprador tras la fecha de cierre’, estableciendo que el nuevo máximo accionista deberá «respetar un derecho de tanteo por parte de los pequeños accionistas en caso de que acepte la oferta de un tercero por el paquete de control accionarial del Valencia CF». Si esto ocurriera, el accionista minoritario tendrá 14 días para ejercer su derecho de tanteo para adquirir las acciones por el mismo precio y condiciones que la tercera parte.

Con el objetivo de asegurar el cumplimiento de esa cláusula en el contrato, el ex vicepresidente del club valencianista envió un escrito hace unos días al Consejo Superior de Deportes (CSD) informándole que la supuesta compra de Pitchwise les obliga a paralizar la autorización hasta que no se dé a los pequeños accionistas las mismas condiciones que a la consultora americana. Es decir, hacer una due diligence y conocer el contrato con todas sus cláusulas y anexos.

El plazo del derecho de tanteo no ha corrido, puesto que, sin la autorización del CSD y sin la comunicación del contrato a los pequeños accionistas, la venta no puede formalizarse efectivamente. De todas formas, y para asegurarse del cumplimiento de la legislación penal y mercantil española, Miguel Zorío presentó una denuncia en fiscalía en las pasadas semanas.