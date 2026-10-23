Peter Lim vende el 42% del Valencia al consorcio Pitchwise

El Valencia CF confirma a través de un comunicado oficial un acuerdo de asociación entre Meriton Holdings, principal accionista, y Pitchwise Holdings. El grupo inversor respaldado por los cofundadores de KKR, George Roberts y Henry Kravis, comprará una participación del 42% en el club en una operación que lo valora en 1.250 millones de euros.

El Valencia anunció este viernes el acuerdo que supondrá la entrada del grupo inversor en el accionariado de la entidad y una aportación de 100 millones de euros de nuevo capital para el club. Esta operación valora al Valencia en 1.250 millones de euros, según la auditoría que se ha llevado a cabo en el último año antes de acordar la firma, que es una cifra clave para entender la dimensión de la inversión y el retorno para el máximo accionista, Peter Lim.

Según informó el Valencia a través de su página web, Pitchwise adquirirá acciones a Meriton Holdings y llegará a poseer el 42 % de la entidad, sin indicar el plazo concreto. El comunicado no detalla qué porcentaje corresponde a la compra de acciones ni el importe que percibirá Meriton por la operación. Además, el club explica que Peter Lim, dueño de la entidad, continuará siendo el accionista mayoritario, y su hijo Kiat seguirá ejerciendo como presidente en el marco de una nueva estructura accionarial junto a Ann Rodriguez y Corey Woolfolk.

El comunicado realizado a través de la página web del Valencia confirma una inyección inmediata por parte del consorcio: «Pitchwise aportará 100 millones de euros de nuevo capital, que estarán disponibles de forma inmediata para su inversión directa en el Club».

Esta inversión tiene el objetivo de convertirse en acciones en el futuro. El resto de su futura participación del 42%, valorada en torno a 525 millones de euros, según la valoración de 1.250 millones asignada al club, correspondería a la compra de acciones a Meriton, que percibiría hasta 425 millones de euros por un paquete que aún le permite mantener el control del club.

Pitchwise Holdings es un consorcio integrado por family offices privados e inversores institucionales a largo plazo, liderado por Ann Rodriguez y Corey Woolfolk. Entre los inversores que respaldan a Pitchwise se encuentran George Roberts, cofundador y copresidente ejecutivo de KKR, Penner Sports Group y Henry Kravis, también cofundador y copresidente ejecutivo de KKR.

Kiat Lim firma la operación en un momento clave para el Valencia, encarando el futuro traslado del Nou Mestalla, un proyecto que considera el hito más importante del club en el último siglo, con capacidad 70.000 espectadores, y que se inaugurará el próximo verano.