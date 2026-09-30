La rutina diaria de Demi Moore para mantenerse joven a los 63 años: «Ponemos tres cosas por las que estamos agradecidas, tres retos o miedos y una cualidad o afirmación»

La actriz, modelo y productora de cine estadounidense Demi Moore ha revelado su secreto para mantenerse saludable y mantener un estilo de vida saludable. La estadounidense saltó a la fama en la década de los 80 como miembro del célebre grupo de actores jóvenes conocido como el Brat Pack. Con su participación en los años 90 en la película Ghost, consiguió convertirse a mediados de esa década en la actriz mejor pagada del mundo.

A sus 63 años ha mantenido una filosofía de vida marcada por lo saludable, tanto física como mentalmente. «Ponemos tres cosas por las que estamos agradecidas, tres retos o miedos y una cualidad o afirmación», explica la actriz de 63 años en una entrevista con Harper’s Bazaar Arabia.

La mentalidad de Demi Moore

Moore ha desarrollado una costumbre que forma parte de cuidar el bienestar y de entender la longevidad. En la entrevista mencionada anteriormente, explicó que cree en practicar la gratitud todos los días y que lo ha convertido en un ritual compartido dentro de «su comunidad de mujeres».

«Tengo un grupo donde compartimos una lista de gratitud todos los días. En ella anotamos tres cosas por las que estamos agradecidos, tres desafíos o miedos y una cualidad o afirmación», afirmó Moore. La actriz considera que la longevidad consiste en vivir una vida más plena, en lugar de una batalla contra el envejecimiento.

La amabilidad es un factor fundamental en su filosofía: «Si me acuesto después de un día en el que he tenido la oportunidad de expresar amabilidad y generosidad, a veces esa generosidad es simplemente una sonrisa, simplemente dedicar tiempo a ver a los demás; hay una cualidad que me llena».

Los nuevos hábitos de Moore

En una entrevista publicada en abril de 2025, dijo que medita, escribe en un diario y sigue una dieta sin carne. «Confío en mi cuerpo cuando me dice que necesita comer, que tiene sed. Hoy escucho a mi cuerpo y tengo mucho menos miedo», dijo Moore. «Cuando era más joven, sentía que mi cuerpo me traicionaba. Así que intentaba controlarlo. Ahora no actúo desde ese lugar».