Panticosa, el refugio familiar de Verónica Echegui: el pueblo del Pirineo al que regresaba cada verano

La vida de Verónica Echegui estuvo inevitablemente ligada a Madrid, la ciudad en la que nació, creció y construyó una carrera que comenzó con Yo soy la Juani y que terminó convirtiéndola en uno de los rostros más reconocidos y respetados de su generación. Sin embargo, lejos de los focos, los estrenos y la industria cinematográfica, la actriz encontraba en el Pirineo aragonés uno de sus lugares más especiales. Panticosa, una pequeña localidad del norte de Huesca, era mucho más que un destino de vacaciones para ella: allí vivía su hermano Luis junto a su pareja y su hija, y allí acudía Verónica cada verano para reencontrarse con su familia y disfrutar de una vida mucho más anónima y tranquila.

Panticosa, el lugar al que Verónica regresaba cada verano

A más de 500 kilómetros de Madrid se encuentra Panticosa, una localidad de montaña de menos de un millar de habitantes que se convirtió, con el paso de los años, en uno de los rincones familiares más importantes para Verónica Echegui. La actriz, fallecida el 24 de agosto de 2025 a los 42 años, viajaba regularmente hasta este municipio oscense para visitar a su hermano Luis, instalado allí desde hacía años junto a su pareja, Aitziber, y su hija.

La relación de Echegui con Panticosa era suficientemente estrecha como para que los propios vecinos la sintieran como una más. El alcalde de la localidad, Jesús María Uriz, explicaba tras conocerse su fallecimiento que la intérprete solía acudir «todos los veranos» a visitar a su hermano y que se integraba con naturalidad en la vida del pueblo. La describía, además, como una persona «simpática, agradable y alegre», que se relacionaba con los vecinos sin hacer valer en ningún momento su condición de actriz conocida.

Luis, su hermano, instalado en pleno Pirineo

El motivo principal de los viajes de Verónica a Panticosa tenía nombre propio: Luis, su hermano. Él había elegido establecerse en esta localidad aragonesa y desarrollar allí su vida junto a su familia. Una decisión vinculada también a una de sus grandes pasiones: la nieve.

Luis trabaja como monitor de esquí en Formigal, una actividad estrechamente ligada al entorno en el que vive. La conexión de la familia Echegui con el Pirineo era, por tanto, algo más que una cuestión sentimental. El hermano de la actriz había construido allí su día a día y Verónica mantenía un contacto muy cercano con él, con su pareja y especialmente con su sobrina.

Una familia alejada del foco mediático

Pese a la popularidad de Verónica, Luis y su familia siempre han permanecido completamente alejados de la exposición pública. Apenas existen imágenes de ellos juntos y la actriz tampoco convirtió su relación familiar en contenido habitual de sus redes sociales.

Era una manera de entender su vida privada que Echegui mantuvo durante años. Su último contenido en Instagram databa de 2018 y su presencia en redes era muy limitada. Sin embargo, las pocas publicaciones que compartió dejaban entrever el vínculo que mantenía con los suyos. Entre ellas aparece una fotografía junto a su hermano Luis, acompañada por un mensaje cariñoso: «Dos diamantes en bruto».

El Pirineo también estuvo ligado a su carrera

La relación de Verónica Echegui con Aragón no se limitó a sus visitas familiares. El paisaje pirenaico también formó parte de su trayectoria profesional.

En 2014, la actriz rodó Kamikaze, película dirigida por Álex Pina, en el valle de Benasque, concretamente en Llanos del Hospital. En aquel momento compartió proyecto con quien entonces era su pareja, Álex García, y tuvo que enfrentarse a unas condiciones meteorológicas especialmente exigentes durante el rodaje.

El paisaje que rodeaba Panticosa y el resto del Pirineo aragonés no era, por tanto, un escenario desconocido para la actriz. Era un territorio al que estaba vinculada tanto por su familia como por su profesión.