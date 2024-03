Se conocieron en ‘La Voz’: así es la historia de Pablo López y su novia Laura

Pablo López se dio a conoce en ‘Operación Triunfo’, concurso que le convirtió en enemigo de Risto Mejide, y poco a poco se ha convertido en uno de nuestros artistas más importantes. Por eso forma parta de ‘La Voz’, concurso que primero presentó Jesús Vázquez en Telecinco y ahora conduce Eva González en Antena 3. Pablo quiere que su vida esté al margen de las cámaras, pero todo el mundo sabe su secreto. Mantiene una relación sentimental con con Laura Rubio desde el año 2021, a quien conoció en el citado programa de Atresmedia. Esta historia comenzó en 2017, cuando Laura participaba como concursante y Pablo como jurado, peo no fue hasta cuatro años después cuando decidieron dar un paso más en su relación y comenzar a salir como pareja.

Desde entonces, han por mantener su romance alejado del circuito mediático. Rara vez se les ha visto juntos en eventos o apariciones públicas poque han optado por llevar una vida discreta y alejada de los reporteros. Sin embargo, recientemente, Pablo López y Laura Rubio hicieron una excepción al mostrarse juntos durante un evento muy especial para el artista malagueño. El pasado 28 de febrero, Pablo recibió la prestigiosa Medalla de Andalucía en el Teatro de la Maestranza en Sevilla y Laura estuvo presente para apoyarlo en este importante logro. El evento estuvo presentado por Eva González, quien ha sido testigo de este romance clandestino. No obstante, todos los ojos fueron a parar en la novia del intérprete.

La presencia de Laura en este evento demuestra el apoyo mutuo y la complicidad que comparten como pareja, demostrando que, a pesar de su preferencia por mantener su vida privada en privado, están comprometidos el uno con el otro en los momentos más significativos de sus carreras y vidas personales. Eso sí, no es habitual ver a Rubio participando en actos públicos. Por ejemplo, Pablo ha tenido una cita importante en esta semana y ha acudido solo.

La visita de Pablo Motos a ‘El Hormiguero’

‘El Hormiguero’ se ha convertido en un escaparate perfecto para aquellos artistas que tienen algo importante que contar. Pablo Motos ha conseguido entrevistar a celebridades de la talla de Will Smith. El pasado miércoles 6 de marzo fue Pablo el que se sentó a charlar con las mediáticas hormigas. Tal y como hemos explicado en líneas anteriores, en ningún momento mencionó a su novia Laura Rubio. Todo hace pensar que la joven no se desplazó hasta las instalaciones de Antena 3 para arrobar a su novio, pero López estuvo muy bien acompañado en todo momento.

El exconcursante de ‘Operación Triunfo’ se sintió tan cómodo que decidió saltarse sus propias normas para hacer algunas confesiones personales. Por ejemplo, explicó que su abuelo era muy fan de Isabel Pantoja y el disco ‘Marinero de luces’ sonaba con fuerza en su vivienda familiar, por eso la voz de la tonadillera fue una de sus primeras fuentes de inspiración. Ha definido el trabajo de Isabel como «un discazo» y promete que le ayudó a confiar en su talento artístico.

Antes de ser cantante, Pablo López probó suerte en el mundo empresarial. En concreto montó un bar con su hermano. Tenía muchas esperanzas puestas en este negocio, pero lamentablemente sus planes no salieron como estaban previstos. El artista tuvo que cambiar de planes en el último momento porque se vio inmerso en una situación económica bastante compleja.

La novia de Pablo López está siempre a su lado

Pablo López le ha explicado a Pablo Motos que su experiencia como hostelero fue poco recomendable. «Monté un bar con mi hermano. No recomiendo montar un bar con vuestros hermanos o al menos con el mío. Se llamaba ‘el 47’. Fue un máster. Cuando salimos pensábamos: ‘Esto lo puedo hacer yo’. ¡Para qué ir a uno si yo me lo podía montar! El caso es que lo teníamos lleno, que cabían unas 80-90 personas, pero una ruina absoluta», aunque consiguió saca un aprendizaje: «Fue una época bonita porque me enseñó que realmente te tienes que dedicar a lo que te gusta. Eran muchas tareas complicadas. Ahora nos reímos, pero fue la juerga mas cara de mi vida».

Naturalmente su actual novia no estuvo en este momento porque no se conocían, pero en la actualidad es uno de sus grandes apoyos y la ropa siempre que necesita calor humano. Laura Rubio también se dedica a la industria musical y Pablo le ha ayudado en todo lo que estaba en su mano. Tanto es así que cuando trabajaron juntos en ‘La Voz’, el artista le dedicó frases que quedarán para siempre en la memoria del público.

Entre otras cosas, López le dijo a su pareja: «De boquerón a boquerona, obviando que somos malaguitas sería un placer tremendo tener tu acento, tus ganas y tu emoción conmigo» o «Laura tú eras de Málaga, ahora eres del mundo y quiero que recorras el mundo conmigo».