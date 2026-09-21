La casa de Malibú de Cindy Crawford donde creció Kaia y Presley Gerber: 55 millones de euros y vistas al pacífico

Cindy Crawford y Kaia Gerber están muy vinculadas a Malibú, donde la familia ha tenido varias propiedades. Una de las más espectaculares fue esta casa frente al Pacífico, que llegó a ponerse a la venta por 60 millones de dólares, unos 55 millones de euros. La vivienda destaca por sus grandes ventanales, piscina, amplias terrazas y una decoración basada en la madera y los tonos neutros. Una impresionante propiedad que durante años fue uno de los hogares de Cindy Crawford y Rande Gerber y en la que disfrutaron de unas vistas privilegiadas al océano.

Una casa con el Pacífico como protagonista

La ubicación es uno de los grandes atractivos de esta vivienda. La casa está situada en Malibú, prácticamente frente al océano, y buena parte de su diseño está pensado para aprovechar al máximo las vistas.

Los grandes ventanales y las puertas correderas permiten conectar las estancias interiores con las terrazas exteriores. La piscina infinita se convierte en otro de los puntos destacados de la propiedad, junto a las diferentes zonas destinadas a descansar y recibir invitados.

La vivienda fue diseñada por el arquitecto Oscar Shamamian y contó con el trabajo del interiorista Michael S. Smith. El proyecto buscaba combinar los gustos de Cindy Crawford y Rande Gerber, con una mezcla de elementos clásicos y otros más contemporáneos.

Madera, piedra y tonos neutros

El interior mantiene una estética muy cálida. La madera tiene un gran protagonismo, tanto en los muebles como en diferentes elementos arquitectónicos, mientras que las paredes claras y los tejidos en tonos neutros aportan luminosidad.

La decoración también incorpora piedra, alfombras y piezas de inspiración internacional. El resultado es elegante, pero sin recurrir a una decoración excesivamente llamativa.

El objetivo era conseguir que la vivienda fuese práctica y cómoda para el día a día de la familia. Por eso, los espacios comunes tienen un peso importante dentro de la distribución.

La cocina y el salón, dos de las estancias principales

La cocina y el salón familiar son dos de los espacios centrales de la casa. La distribución está pensada para que la familia pueda pasar tiempo junta y para facilitar también las reuniones con amigos.

Los interiores están dominados por los colores claros y la madera, con grandes entradas de luz natural. La casa cuenta además con diferentes espacios destinados al entretenimiento, entre ellos una sala de cine y un gimnasio.

El exterior continúa con esta misma idea. Las terrazas permiten disfrutar del buen clima de California y conectan directamente con la zona de piscina y el paisaje marítimo.

El hogar donde creció Kaia Gerber

Para Kaia Gerber, Malibú es también el lugar donde pasó buena parte de su infancia. La hija de Cindy Crawford y Rande Gerber creció junto a su hermano, Presley Gerber, en este entorno californiano antes de comenzar su propia trayectoria en la moda.

Aunque su madre es una de las modelos más conocidas de los años 90, Kaia ha construido su propia carrera desde que comenzó a desfilar siendo adolescente. Su parecido físico con Cindy Crawford se convirtió desde el principio en uno de los aspectos más comentados de su trayectoria.

Cindy Crawford y su pasión por el interiorismo

La decoración de la vivienda también refleja el interés de Cindy Crawford por el diseño de interiores. La modelo ha mostrado en diferentes ocasiones sus casas y ha hablado sobre la importancia que tiene para ella crear espacios cómodos y personales.

En la casa de Malibú aparecen fotografías familiares y recuerdos personales junto a piezas de decoración de diferentes estilos. Incluso algunos de los espacios más privados de la vivienda están decorados con elementos relacionados con la trayectoria profesional de Crawford.

La modelo y empresaria ha contado además con diferentes propiedades a lo largo de los años, desde California hasta México o Canadá. Malibú, sin embargo, ha sido uno de los lugares más importantes para la familia Gerber-Crawford.

Una casa de más de 50 millones de euros

La propiedad salió al mercado en 2016 por 60 millones de dólares, alrededor de 55 millones de euros, después de que Cindy Crawford y Rande Gerber la compraran y reformaran. La finca, situada en la zona de Encinal Bluffs, cuenta con unos 490 metros cuadrados de vivienda, cuatro dormitorios, cinco baños y medio, piscina, pista de tenis y acceso privado a la playa.

La pareja acabó vendiéndola en 2018 por 45 millones de dólares, unos 38,7 millones de euros al cambio de entonces.