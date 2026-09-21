Roborock Qrevo 2 Pro: el genio de la limpieza que nos facilita el día a día

Roborock Qrevo 2 Pro es gran aliado de las casas más limpias y ordenadas del mundo. Este robot de limpieza aspira y friega, dejando que usemos nuestro tiempo en otras cosas y nos olvidemos del suelo en el día a día. Es ideal para hogares con alfombras, mascotas y demás desórdenes cotidianos, ya que combina una potente succión con un espléndido cepillado que nos permite tener todo más limpio con menos esfuerzo.

Elegimos el Qrevo2 Pro por diferentes motivos, pero sobre todo porque combina las acciones de limpieza más imprescindibles: aspirado, fregado y secado.

Además, cuenta con un sistema para repetir el lavado en áreas específicas, así como un mecanismo de llenado y dispensación automáticos de agua y detergente, junto a mopas giratorias que aplican presión para eliminar manchas.

Limpieza profunda de una sola pasada

Gracias a una potencia de succión⁽¹⁾ HyperForce® de 25 000 Pa, el robot nos permite levantar polvo y suciedad, dejando las alfombras como nuevas, y también es apta para diferentes tipos de suelo que se quedan como nuevos. La potencia en la succión ofrece una gran capacidad de recogida de polvo, migas y suciedad incrustada del día a día.

Por otro lado, gracias al doble sistema antienredos podemos aspirar el pelo de una manera más limpia. El cepillo principal DuoDivide® guía el cabello hacia el interior para facilitar su recogida, lo que ayuda a mantener los cepillos más limpios. Mientras que el cepillo lateral antienredos, con un innovador diseño asimétrico en forma de arco, utiliza la fuerza centrífuga para guiar el cabello hacia las puntas de las cerdas, lo que facilita y agiliza la limpieza.

Sin goteos y sin marcas de humedad

Permite un mantenimiento mucho más sencillo que otros robots, ya que tiene una base multifuncional mejorada y un desmontaje automático de la mopa que deja el Qrevo2 Pro libre de humedad, ayudando a su durabilidad.

En concreto, la mopa se desacopla de forma automática de la base antes de limpiar la alfombra y se vuelve a acoplar después para terminar el resto de la casa, sin dejar ni una gota por el camino.

Aunque no es lo único: si elegimos la estrategia de limpieza de alfombras y activamos el modo avanzado, conseguiremos recoger la suciedad más profunda, gracias a una succión con el máximo nivel apta para tejidos, porque la cobertura es mayor al seguir un patrón entrecruzado que ayuda a reducir las zonas sin limpiar.

Por su parte, el nuevo modelo de cepillo lateral reversible limpia en profundidad las zonas más interiores para una mayor cobertura. Al llegar a una esquina, invierte su giro para barrer con sus cerdas más largas y luego vuelve a cambiar de dirección al alejarse.

Realiza una limpieza más minuciosa a lo largo de los bordes. La mopa extensible llega a lugares donde suelen acumularse los residuos, mientras que las mopas giratorias dobles eliminan las manchas difíciles en suelos duros.

Compra aquí el Roborock Qrevo 2 Pro por 689 euros.

Una limpieza profesional

Este nuevo robot de la firma asiática realiza una limpieza más minuciosa a lo largo de los bordes y con un acabado profesional. La mopa extensible llega a lugares donde suelen acumularse los residuos, mientras que las mopas giratorias dobles eliminan las manchas difíciles en suelos duros.

Uno de los secretos de este acabado profesional, es que la base lava la mopa de forma más exhaustiva gracias a su diseño mejorado, por lo que cada limpieza comienza con una mopa que no arrastra la suciedad del día anterior. Por ello, la tasa de eliminación de manchas es del 95%.

Lucha contra las manchas difíciles de quitar cuando se activa, ya que deja la mopa en remojo durante cerca de cuatro minutos y luego la lava para ayudar a soltar la suciedad persistente, como el barro seco y los residuos pegajosos.

¡Sin cables y con control por la App.

El Roborock Qrevo 2 Pro está dotado de una gran digitalización y podemos controlar a través de la aplicación fácil de usar. Además, tiene batería recargable que ofrece una amplia autonomía para cubrir grandes superficies sin que tengamos que estar continuamente recargando nuestro robot. De ese modo, siempre tendremos a nuestro aliado de limpieza listo para el orden de nuestro hogar.

Por último, destacar que no parece que tengas un robot de limpieza, así que lo podemos poner donde queramos sin alterar nuestra decoración. Roborock Qrevo 2 tiene una base rediseñada que se adapta al hogar, facilita su mantenimiento y la limpieza sin necesidad de intervención manual, día tras día.

Cinco razones para elegir Roborock Qrevo 2 Pro

En definitiva, las ventajas de este nuevo modelo de la casa Roborock son enormes y diversas. Estas son algunas de las claves que debemos tener en cuenta a la hora de elegir nuestra Qrevo 2 Pro:

1.- Autolimpieza de la mopa a alta temperatura

Temperaturas de hasta 75°C (167°F)⁽, así ayuda a reducir la acumulación de grasa en las mopas para una limpieza más higiénica en cocinas y comedores.

2.- Secado con aire caliente

Aire caliente a 45 °C (113 °F), con un nivel de ruido bajo de 45 dB. Ayuda a reducir los olores y mantiene las mopas y la base más higiénicas entre usos.

3.- Autovaciado de polvo

Hasta 65 días sin vaciado manual. Con una tasa de eliminación de bacterias del 99,90%, mantiene a raya el polvo y los alérgenos cotidianos.

4.- Llenado automático del tanque

Llenado sin intervención del usuario: la mopa no se seca a mitad de limpieza. Se acabó arrastrar una mopa seca por el suelo.

5.- Carga rápida y fuera de horas punta

Carga más rápida y más inteligente. Carga un 30 %⁽¹⁷⁾ más rápida o programable en las horas de menor demanda.

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