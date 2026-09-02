Regreso a Hogwarts: impresionante nuevo tráiler de la serie ‘Harry Potter y la piedra filosofal’

Este miércoles 2 de septiembre, HBO Max ha emitido un tráiler de una de las series más esperadas de los últimos tiempos, la nueva adaptación de Harry Potter. Las imágenes han contentado (y mucho) a los fans de la obra de J. K. Rowling y de la icónica saga de películas. La magia ha vuelto en plena forma, recordando los momentos más icónicos y ofreciendo otros nunca adaptados en el audiovisual.

La nueva serie de Harry Potter es uno de los proyectos televisivos más ambiciosos de HBO Max y Warner Bros. Discovery. Después de años de desarrollo, la ficción ya está en plena marcha y tiene una ventana de estreno confirmada: Navidad de 2026 en HBO y HBO Max. Su primera temporada llevará por título Harry Potter and the Philosopher’s Stone (Harry Potter y la piedra filosofal) y estará formada por ocho episodios.

El proyecto pretende realizar una adaptación mucho más extensa de las siete novelas de J. K. Rowling que la ofrecida por las películas protagonizadas por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint. HBO planteó inicialmente la producción como una serie que se prolongaría aproximadamente durante una década, aprovechando el formato televisivo para profundizar en personajes, situaciones y detalles de los libros que quedaron fuera de las películas.

La responsable creativa principal es Francesca Gardiner, guionista y productora de Succession, que ejerce como showrunner, guionista y productora ejecutiva. Mark Mylod, también vinculado a Succession y director de episodios de Juego de Tronos, dirige varios capítulos y participa como productor ejecutivo. Entre los productores figuran la propia J. K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts y David Heyman, productor de las películas originales. La producción corre a cargo de HBO en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Televisión.

El rodaje comenzó oficialmente el 14 de julio de 2025 en los Warner Bros. Studios Leavesden, en Reino Unido, el mismo complejo estrechamente relacionado con la saga cinematográfica. Entre los responsables técnicos se encuentran el director de fotografía Adriano Goldman, la diseñadora de vestuario Holly Waddington y la diseñadora de producción Mara LePere-Schloop.

El nuevo Harry, Ron y Hermione

Tras un multitudinario proceso de selección al que se presentaron decenas de miles de jóvenes, Dominic McLaughlin fue elegido para interpretar a Harry Potter, Alastair Stout encarna a Ron Weasley y Arabella Stanton a Hermione Granger.

El reparto adulto cuenta con nombres de gran prestigio. John Lithgow interpreta a Albus Dumbledore; Janet McTeer, a Minerva McGonagall; Paapa Essiedu, a Severus Snape, y Nick Frost, a Rubeus Hagrid. También participan Warwick Davis como Filius Flitwick, Katherine Parkinson como Molly Weasley, Johnny Flynn como Lucius Malfoy, Bel Powley como Petunia Dursley, Daniel Rigby como Vernon Dursley y Bertie Carvel como Cornelius Fudge. Lox Pratt será Draco Malfoy y Rory Wilmot interpretará a Neville Longbottom.

Además, la música supone otro importante fichaje: Hans Zimmer, junto al colectivo Bleeding Fingers Music, se encargará de desarrollar la nueva identidad musical del universo televisivo.

Confirmadas más temporadas

El proyecto ya mira más allá de su debut. HBO ha confirmado una segunda temporada, cuyo rodaje está previsto que comience en otoño de 2026, buscando reducir los tiempos entre entregas mientras sus jóvenes protagonistas van creciendo. Jon Brown se incorporará como co-showrunner para esa segunda etapa.

Con un reparto completamente renovado, grandes nombres detrás de las cámaras y la intención de explorar los libros con mayor profundidad, Harry Potter afronta así el reto de reinventar para una nueva generación una de las sagas más populares de la cultura contemporánea.