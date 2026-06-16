Pocos consiguen resolver este acertijo a la primera: 2, 5, 11, 23, ¿qué número falta?
Toma nota de este acertijo que quizás no consigas responder
Casi nadie lo resuelve: el acertijo visual que sólo aciertan los que se fijan en este detalle
La reflexión de Epicuro, filósofo griego: “La muerte no es nada para nosotros. Mientras somos, no está presente, y cuando lo está, nosotros ya no somos”
La profecía de Baba Vanga que pone al Mundial 2026 en el punto de mira: "Una nueva luz en el cielo"
Resolver este acertijo a la primera quizás te sorprenderá, pero puede ser el resultado de un número que falta y que nos dará alguna que otra sorpresa. Las series de números nos invitan a seguir con una serie de afirmaciones que pueden ser claves y que quizás hasta la fecha, nadie hubiera imaginado. Es momento de poner en práctica un cambio de tendencia que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado. Son tiempos de cambios y de mirar un poco más allá de una situación que puede ser del todo inesperada.
Nuestra mente puede ir más rápido que cualquier cifra, por lo que, al final del recorrido lo que nos encontramos es un destacado cambio de tendencia que podría acabar siendo la que nos acompañará en breve. De tal forma que tocará empezar a ver llegar a nuestro día a día, algunos detalles que pueden convertirse en nuestro mejor aliado de unos cambios importantes. Este acertijo que tenemos en mente, puede esconder una forma de proceder que, sin duda alguna, no tenías en consideración, parece fácil, pero quizás nos invita a esforzarnos un poco más para resolver este misterio matemático.
Son pocos los que consiguen resolver este acertijo a la primera
Este acertijo puede parecer fácil, pero quizás no lo sea tanto, sobre todo, cuando descubrimos un pequeño secreto. Realizar este tipo de ejercicios mentales es esencial, si lo que queremos es acaba obteniendo aquello que acabamos deseando un plus de buenas sensaciones.
Un cambio de tendencia que, hasta el momento, nadie hubiera imaginado que podría realizarse y sin duda alguna, ha acabado siendo una realidad importante. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que cada detalle cuenta.
A la hora de hacer esos ejercicios imprescindibles para nuestra mente, esas sumas, restas o multiplicaciones que son esenciales que tengamos en mente. Podremos descubrir la esencia de un cambio de tendencia que será esencial en estos días que queremos conseguir resolver un importante secreto.
Estos acertijos nos hacen tener en consideración una forma de pensar o de seguir secuencias matemáticas que quizás no acaban de ser cómo esperaríamos. Sino más bien todo lo contrario, tenemos por delante una serie de novedades que pueden acabar siendo las que nos harán pensar en unos cambios destacados que serán claves para resolver este acertijo.
2,5,11, 23 es el número que falta
El número que falta sigue un patrón que quizás no encontremos a la primera, pero nos puede llevar a realizar algunos pasos importantes que hasta el momento nadie hubiera ni imaginado. Es cuestión de exprimir al máximo la manera de hacer las cuentas para acabar obteniendo un resultado sorprendente:
- 2 × 2 + 1 = 5
- 5 × 2 + 1 = 11
- 11 × 2 + 1 = 23
- 23 × 2 + 1 = 47
Te animamos a hacer un poco de ejercicio mental con una serie de ejercicios de este tipo que pueden ser igual de misteriosos.
Un número más su cuadrado es 30. ¿Cuál es el número?
Respuesta: 5 (porque 5²+5=25+5=30).
Si 2x + 3 = 11, ¿cuánto vale x?
Respuesta: 4.
Un granjero tiene gallinas y vacas. En total hay 30 cabezas y 100 patas. ¿Cuántas gallinas y cuántas vacas hay?
Respuesta: 20 gallinas y 10 vacas.
Si el perímetro de un círculo es 31.4, ¿cuál es su radio?
Respuesta: 5 (porque P=2πr → 31.4=2×3.14×r → r=5).
Un número dividido entre 2 y luego sumado con 10 da 15. ¿Cuál es el número?
Respuesta: 10 (porque x/2+10=15 → x/2=5 → x=10).
Si el área de un rectángulo es 48 y uno de sus lados mide 6, ¿cuánto mide el otro?
Respuesta: 8 (porque 48÷6=8).
¿Cuál es el número que al multiplicarlo por 4 y restarle 8 da 24?
Respuesta: 8 (porque 4x−8=24 → 4x=32 → x=8).
Si el doble de un número menos 4 es igual a 10, ¿cuál es el número?
Respuesta: 7 (porque 2x−4=10 → 2x=14 → x=7).
Un coche recorre 150 km en 3 horas. ¿Cuál es su velocidad media?
Respuesta: 50 km/h.
Si el volumen de un cubo es 125, ¿cuánto mide cada arista?
Respuesta: 5 (porque ∛125=5).
Puedes entrenar tu mente para conseguir unos buenos propósitos para estos días. Tener la mente activa cuando estamos de vacaciones es algo esencial, sobre todo, si tenemos en consideración que quizás estaremos mucho tiempo sin hacer nada. Cuando frenamos nuestro ritmo o simplemente, necesitamos empezar a obtener aquello que queremos, un plus de buenas sensaciones que llegará de la mano de retos resueltos. Estas matemáticas básicas son una manera de obtener este resultado que queremos de tal forma que conseguiremos una actividad imprescindible. Resuelve los retos y descubre los secretos ocultos de estos números.
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