La princesa Leonor aprovecha su estancia en Gran Canaria con una visita a Teror: turismo, compras y gran expectación local

La princesa Leonor ha sorprendido este martes durante su visita a Gran Canaria, donde ha desarrollado distintas actividades junto a sus compañeros de la Academia General del Aire y del Espacio en el marco de su formación militar, una etapa que se encuentra ya en su tramo final antes de su paso a la vida académica universitaria. El desplazamiento ha formado parte del programa habitual de instrucción, que combina ejercicios técnicos, visitas a instalaciones militares y momentos de convivencia en distintos puntos del territorio.

La presencia del grupo ha tenido especial impacto en el municipio de Teror, en el interior de la isla, donde la llegada de los cadetes ha sorprendido a numerosos vecinos que no esperaban la visita y que han comenzado a difundir la información de forma inmediata a través del conocido «boca a boca», provocando que en cuestión de minutos varias zonas del casco histórico se llenaran de curiosos, turistas y residentes que han intentado confirmar lo que estaba ocurriendo. Este efecto de difusión rápida ha convertido el entorno en un punto de gran afluencia improvisada, con un ambiente de expectación que se ha mantenido durante toda la mañana.

La princesa Leonor visitó Teror por primera vez con el alumnado de la Academia General del Aire y del Espacio https://t.co/7LjzdxUDEL pic.twitter.com/LGyDVJM3Pf — Teror (@AytoTeror) June 16, 2026

Entre los lugares donde se ha concentrado parte de la actividad del grupo destaca la Basílica de Nuestra Señora del Pino, uno de los espacios religiosos y patrimoniales más emblemáticos de la isla, donde los alumnos han realizado una visita y posteriormente una fotografía institucional en la plaza situada frente al templo, un gesto habitual dentro de este tipo de desplazamientos formativos. A partir de ese momento, el recorrido ha continuado por distintas calles del casco histórico, donde los cadetes han podido conocer el entorno y realizar una visita más relajada dentro del programa previsto.

En ese contexto, distintas informaciones apuntan a que la princesa ha sido vista en una cafetería de la zona, así como en algunos establecimientos comerciales del municipio, lo que ha incrementado notablemente la expectación entre los presentes y ha reforzado la concentración de personas en torno a la comitiva. Vecinos y visitantes han empezado a seguir el recorrido a pie, grabando con sus teléfonos móviles y tratando de obtener imágenes del paso del grupo por el centro de Teror, en un ambiente que ha mezclado sorpresa, curiosidad y cierta improvisación.

La reacción ciudadana ha sido inmediata, con numerosos testimonios que señalan cómo muchos vecinos se han enterado de la presencia del grupo mientras realizaban actividades cotidianas o paseaban por la zona, incorporándose después al flujo de personas que se ha movido por las calles del municipio. En varios momentos, la princesa ha saludado a ciudadanos que se han acercado y, en algunos casos, ha accedido a fotografías, dentro de un contexto no institucional en el que la cercanía del contacto se ha producido de forma espontánea.

El viaje se enmarca dentro del programa de formación de la academia, que incluye desplazamientos a diferentes puntos de Gran Canaria con el objetivo de complementar la instrucción militar con experiencias en entornos operativos y culturales, alternando actividades en instalaciones del Ejército del Aire con visitas a espacios de interés histórico y social. Esta estancia tiene además un carácter especialmente relevante al situarse en la recta final de la formación militar de la heredera, que en los próximos meses tiene previsto iniciar sus estudios universitarios en el grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, lo que marcará el inicio de una nueva etapa académica tras completar su paso por las Fuerzas Armadas.