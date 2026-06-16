Última hora en directo de la comparecencia de Mercedes González, directora de la Guardia Civil, hoy en el Senado por la trama del PSOE

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, comparece hoy en el Senado a petición del PP en una semana negra -judicialmente hablando- para el PSOE.

La comparecencia de Mercedes González hoy en el Senado girará en torno a los encuentros que tuvo la directora de la Guardia Civil con Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, que tal y como ha informado la UCO fueron al menos tres.

Mediante un comunicado, la directora de la Guardia Civil aseguró que dos de esos encuentros no guardaban relación con la institución que dirige y que en el tercero la ex militante socialista solicitó la readmisión del comandante Rubén Villalba -investigado por el caso Koldo-, petición que González rechazó.

Comparecencia de la directora de la Guardia Civil en el Senado

La comparecencia de la Guardia Civil en el Senado arrancará a las 16:00 y se espera que Mercedes González responda a las preguntas de los diputados sobre esta causa.