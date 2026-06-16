Última hora en directo de la comparecencia de Mercedes González, directora de la Guardia Civil, hoy en el Senado por la trama del PSOE
Sigue en directo la última hora de la comparecencia de la directora de la Guardia Civil hoy en el Senado
Marlaska sabe desde hace un año que la directora de la Guardia Civil se había reunido con Leire Díez
La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, comparece hoy en el Senado a petición del PP en una semana negra -judicialmente hablando- para el PSOE.
La comparecencia de Mercedes González hoy en el Senado girará en torno a los encuentros que tuvo la directora de la Guardia Civil con Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, que tal y como ha informado la UCO fueron al menos tres.
Mediante un comunicado, la directora de la Guardia Civil aseguró que dos de esos encuentros no guardaban relación con la institución que dirige y que en el tercero la ex militante socialista solicitó la readmisión del comandante Rubén Villalba -investigado por el caso Koldo-, petición que González rechazó.
Comparecencia de la directora de la Guardia Civil en el Senado
La comparecencia de la Guardia Civil en el Senado arrancará a las 16:00 y se espera que Mercedes González responda a las preguntas de los diputados sobre esta causa.
Mercedes González, sobre sus encuentros con Leire Díez
«Con respecto al segundo hipotético encuentro, tengo que decir que no lo recuerdo. A esa hora estaba reunida en las instalaciones de la Guardia Civil. Díez vuelve a contactar conmigo para reunirnos nuevamente. En este caso se refería a su situación familiar y plantea que el comandante Rubén Villalba pudiera volver a su antiguo destino, lo que niego debido a que se encuentra en un proceso judicial. Desde entonces no he vuelto a mantener encuentro con Leire Díez, jamás volví a verla. Encuentros cortos, no más de un café sin tema de conversación predeterminado», ha añadido.
Mercedes González explica sus tres encuentros con Leire Díez
«Con mi nombramiento como directora de la Guardia Civil, la señora Leire Díez se puso en contacto conmigo para encontrarnos en una cafetería, donde nos vimos por primera vez. Allí me trasladó su nueva situación laboral sin especificarme ni dónde ni para quién trabajaba. En ningún momento habló nada sobre investigaciones en curso de la Guardia Civil», ha explicado.
Mercedes González: «No he frenado ni he interferido en investigación alguna, nunca»
«No he frenado ni he interferido en investigación alguna, nunca, ni de la UCO ni de otra unidad de la Guardia Civil. Cada día lo dedico a fortalecer a la Guardia Civil de acuerdo siempre a la política marcada por el Ministerio del Interior», ha añadido.
Mercedes González: «No he participado jamás, nunca, en ninguna trama influenciada por Leire Díez»
La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha negado haber participado en trama alguna. «No he participado jamás, nunca, en ninguna trama de la UCO ni de la Guardia Civil, ni de cualquier otra unidad ni agente del cuerpo, ni influenciada por Leire Díez», ha dicho.
Comienza la comparecencia de Mercedes González
Comienza la comparecencia de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, en el Senado.
¿A qué hora comparece la directora de la Guardia Civil?
La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, comparece a las 16:00 horas en el Senado tras admitir tres encuentros con la cloaquera del PSOE, Leire Díez.
La comparecencia se celebra en la Comisión de Interior
La comparecencia de Mercedes González se celebra hoy en la Comisión de Interior del Senado después de que la directora general de la Guardia Civil descartara acudir a la comisión de investigación del caso Koldo.
Mercedes González y Leire Díez se mensajearon 2 horas antes de que ordenara investigar a la UCO
La UCO ha documentado que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, activó el borrado automático de mensajes en su conversación de WhatsApp con la cloaquera socialista Leire Díez a las 9:16 horas del domingo 11 de mayo de 2025, apenas dos horas antes de que el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, ordenase abrir una investigación interna contra la propia UCO.
Quién es Mercedes González
Mercedes González está estrechamente relacionada con el PSOE y es muy cercana a Pedro Sánchez. Su vida política comenzó cuando fue nombrada número 2 del PSOE en las listas municipales de Madrid, aunque su gran salto en política se produjo en el año 2021, cuando Sánchez la nombró delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Durante dos años ocupó ese cargo hasta que se convirtió en la directora general de la Guardia Civil.
Mercedes González: «Yo no controlo a nadie por la puerta de atrás»
«No se ha adoptado jamás por mi parte ninguna medida de presión contra la UCO ni contra la Guardia Civil. Soy consciente del cargo que ostento, no creo haber faltado a mi responsabilidad y considero haber cumplido con mis obligaciones. Siento un enorme respeto y admiración por la Guardia Civil. Yo no controlo a nadie por la puerta de atrás», ha dicho.