Precio de la gasolina hoy 16 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

¿Cuál es el precio de la gasolina en Andalucía para este 16 de junio? Con la situación de los últimos meses, y con un mercado del combustible que ha subido debido a factores como el conflicto internacional entre Israel, Estados Unidos e Irán, los conductores ya están más que acostumbrados a comprobar precios para saber dónde repostar, y aunque sí es cierto que el precio parece que ha bajado en las últimas semanas, y que más va a bajar debido al anuncio de paz entre los mencionados países, parece que todavía tardaremos en verlo por lo que muchos consultan todavía el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica para saber qué gasolineras son las más baratas.

Precio de la gasolina hoy 16 de junio en Sevilla

En Sevilla, según Geoportal, estas son las gasolineras más baratas hoy martes:

Gasolina 95

Tamoil . Sevilla, Calle Pino Central, 14: 1,279 €/l

. Sevilla, Calle Pino Central, 14: 1,279 €/l Petroprix . Calonge, Calle Metalurgia, s/n: 1,289 €/l

. Calonge, Calle Metalurgia, s/n: 1,289 €/l Plenergy . Sevilla, Calle Metalurgia, s/n: 1,289 €/l

. Sevilla, Calle Metalurgia, s/n: 1,289 €/l Plenergy . San José de la Rinconada, Avenida de Boyeros, 14: 1,299 €/l

. San José de la Rinconada, Avenida de Boyeros, 14: 1,299 €/l Ballenoil . San José de la Rinconada, Calle Miguel Servet, 2: 1,299 €/l

. San José de la Rinconada, Calle Miguel Servet, 2: 1,299 €/l Petroprix . San José de la Rinconada, Camino de la Fábrica de Tabaco, 1: 1,299 €/l

. San José de la Rinconada, Camino de la Fábrica de Tabaco, 1: 1,299 €/l Ballenoil . Estepa, Avenida Badia Polesine, 5: 1,299 €/l

. Estepa, Avenida Badia Polesine, 5: 1,299 €/l Ronda Norte . Sevilla, Autovía SE-30 Nudo Calonge, km. s/n: 1,299 €/l

. Sevilla, Autovía SE-30 Nudo Calonge, km. s/n: 1,299 €/l Tamoil . Utrera, Carretera A-394 km. 16: 1,299 €/l

. Utrera, Carretera A-394 km. 16: 1,299 €/l EMC Red Power 24. San José de la Rinconada, Carretera SE-111 / A-8005 km. 10,8: 1,309 €/l

Gasolina 98

Family Energy . Utrera, Carretera C.Cial Almazara Plaza (A-376) km. 2: 1,499 €/l

. Utrera, Carretera C.Cial Almazara Plaza (A-376) km. 2: 1,499 €/l Galp . Alcalá de Guadaíra, Carretera A-92 km. 4: 1,499 €/l

. Alcalá de Guadaíra, Carretera A-92 km. 4: 1,499 €/l BS Energy . Los Palacios y Villafranca, Avenida Utrera, s/n: 1,519 €/l

. Los Palacios y Villafranca, Avenida Utrera, s/n: 1,519 €/l Alcampo . Sevilla, Calle Ronda del Tamarguillo, s/n: 1,525 €/l

. Sevilla, Calle Ronda del Tamarguillo, s/n: 1,525 €/l Galp . Sevilla, Calle Antonio Peña y López, 5: 1,539 €/l

. Sevilla, Calle Antonio Peña y López, 5: 1,539 €/l Galp . Sevilla, Avenida Andalucía, 44: 1,539 €/l

. Sevilla, Avenida Andalucía, 44: 1,539 €/l Shell . Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n: 1,559 €/l

. Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n: 1,559 €/l Nueva Calonge . Sevilla, Calle Metalurgia, s/n: 1,579 €/l

. Sevilla, Calle Metalurgia, s/n: 1,579 €/l Shell . Los Palacios y Villafranca, Avenida Parque Norte, s/n: 1,579 €/l

. Los Palacios y Villafranca, Avenida Parque Norte, s/n: 1,579 €/l Shell. Marchena, Autovía A-92 km. 53,800: 1,589 €/l

Diésel

Ballenoil . Estepa, Avenida Badia Polesine, 5: 1,399 €/l

. Estepa, Avenida Badia Polesine, 5: 1,399 €/l Ballenoil . San Juan de Aznalfarache, Calle Ramón y Cajal, s/n: 1,399 €/l

. San Juan de Aznalfarache, Calle Ramón y Cajal, s/n: 1,399 €/l Plenergy . San José de la Rinconada, Avenida de Boyeros, 14: 1,439 €/l

. San José de la Rinconada, Avenida de Boyeros, 14: 1,439 €/l Ballenoil . San José de la Rinconada, Calle Miguel Servet, 2: 1,439 €/l

. San José de la Rinconada, Calle Miguel Servet, 2: 1,439 €/l Petroprix . Mairena del Aljarafe, Calle Lonja, 28: 1,439 €/l

. Mairena del Aljarafe, Calle Lonja, 28: 1,439 €/l Petroprix . San José de la Rinconada, Camino de la Fábrica de Tabaco, 1: 1,439 €/l

. San José de la Rinconada, Camino de la Fábrica de Tabaco, 1: 1,439 €/l Tamoil . Sevilla, Calle Pino Central, 14: 1,449 €/l

. Sevilla, Calle Pino Central, 14: 1,449 €/l Petroprix . Calonge, Calle Metalurgia, s/n: 1,459 €/l

. Calonge, Calle Metalurgia, s/n: 1,459 €/l Ruta 4 . La Campana, Autovía A-4 km. 483: 1,459 €/l

. La Campana, Autovía A-4 km. 483: 1,459 €/l Moove. Alcalá del Río, Avenida de Andalucía, s/n: 1,459 €/l

Precio de la gasolina hoy 16 de junio en Cádiz

En el caso de Cádiz, estas son las gasolineras más baratas que encontramos para hoy martes:

Gasolina 95

Petroprix . Jerez de la Frontera, Carretera Madrid Cádiz km. 15: 1,329 €/l

. Jerez de la Frontera, Carretera Madrid Cádiz km. 15: 1,329 €/l Plenergy . Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km. s/n: 1,329 €/l

. Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km. s/n: 1,329 €/l Ballenoil . Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar: 1,329 €/l

. Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar: 1,329 €/l Tamoil . Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1: 1,329 €/l

. Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1: 1,329 €/l Ballenoil . Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo, s/n: 1,349 €/l

. Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo, s/n: 1,349 €/l Alcampo . Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3: 1,349 €/l

. Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3: 1,349 €/l Gacosur Jerez . Jerez de la Frontera, Calle Sudáfrica, 134: 1,349 €/l

. Jerez de la Frontera, Calle Sudáfrica, 134: 1,349 €/l Ballenoil . Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6: 1,349 €/l

. Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6: 1,349 €/l Seroil Energy . Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6: 1,349 €/l

. Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6: 1,349 €/l Ballenoil. Jerez de la Frontera, Avenida Europa, s/n: 1,349 €/l

Gasolina 98

Alcampo . Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3: 1,429 €/l

. Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3: 1,429 €/l Tamoil . Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1: 1,429 €/l

. Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1: 1,429 €/l ES Coloso . La Línea de la Concepción, Carretera Comarcal 233 km. 5,8: 1,455 €/l

. La Línea de la Concepción, Carretera Comarcal 233 km. 5,8: 1,455 €/l Shell . La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2: 1,519 €/l

. La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2: 1,519 €/l ASC Carburantes . Tarifa, Carretera N-340 km. 94,2: 1,559 €/l

. Tarifa, Carretera N-340 km. 94,2: 1,559 €/l Shell . Jerez de la Frontera, A-480 km. 25,8: 1,559 €/l

. Jerez de la Frontera, A-480 km. 25,8: 1,559 €/l Gacosur Jerez . Jerez de la Frontera, Calle Sudáfrica, 134: 1,559 €/l

. Jerez de la Frontera, Calle Sudáfrica, 134: 1,559 €/l Tarifa Oil . Tarifa, Calle Algeciras, 58: 1,559 €/l

. Tarifa, Calle Algeciras, 58: 1,559 €/l Shell . Algeciras, Avenida Virgen del Carmen, Parcela 3: 1,579 €/l

. Algeciras, Avenida Virgen del Carmen, Parcela 3: 1,579 €/l Galp. Jerez de la Frontera, Carretera Antigua N-IV km. 639,5: 1,579 €/l

Diésel

Petroprix . Jerez de la Frontera, Carretera Madrid Cádiz km. 15: 1,449 €/l

. Jerez de la Frontera, Carretera Madrid Cádiz km. 15: 1,449 €/l Plenergy . Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km. s/n: 1,449 €/l

. Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km. s/n: 1,449 €/l Ballenoil . Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar: 1,449 €/l

. Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar: 1,449 €/l Tamoil . Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1: 1,449 €/l

. Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1: 1,449 €/l Alcampo . Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3: 1,463 €/l

. Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3: 1,463 €/l Petroprix . El Puerto de Santa María, Calle Río Guadarranque, 1: 1,479 €/l

. El Puerto de Santa María, Calle Río Guadarranque, 1: 1,479 €/l Petroprix . Los Arenales, Calle Albert Einstein, 17: 1,479 €/l

. Los Arenales, Calle Albert Einstein, 17: 1,479 €/l Petroprix . Campamento, Calle Real, 56: 1,479 €/l

. Campamento, Calle Real, 56: 1,479 €/l Plenergy . La Línea de la Concepción, Calle Perdiz, 1: 1,479 €/l

. La Línea de la Concepción, Calle Perdiz, 1: 1,479 €/l Petrol & Go Puerto de Santa María. El Puerto de Santa María, Calle Río Tajo, 2: 1,479 €/l

Precio de la gasolina hoy 16 de junio en Málaga

Para quienes viven en Málaga y deben repostar, el Geoportal señala estas gasolineras como las más baratas:

Gasolina 95

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen . Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXIII, s/n: 1,365 €/l

. Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXIII, s/n: 1,365 €/l S.Coop.And. Agrícola Virgen de la Oliva . Mollina, Avenida de las Américas, 35: 1,387 €/l

. Mollina, Avenida de las Américas, 35: 1,387 €/l Petroprix . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22: 1,388 €/l

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22: 1,388 €/l Madese-Benamaina . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tívoli, 19: 1,388 €/l

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tívoli, 19: 1,388 €/l Ballenoil . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás Urbanización La Leala, parcela 3 y 4: 1,395 €/l

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás Urbanización La Leala, parcela 3 y 4: 1,395 €/l Ballenoil . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25: 1,395 €/l

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25: 1,395 €/l Gueroil . Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km. 264,5: 1,399 €/l

. Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km. 264,5: 1,399 €/l Ballenoil . Vélez-Málaga, Camino El Higueral, 28: 1,399 €/l

. Vélez-Málaga, Camino El Higueral, 28: 1,399 €/l Petroprix . Vélez-Málaga, Avenida Rey Juan Carlos I, 5: 1,399 €/l

. Vélez-Málaga, Avenida Rey Juan Carlos I, 5: 1,399 €/l Maxoil. Vélez-Málaga, Calle Benavente, Polígono Industrial Los Zamoranos, 23: 1,399 €/l

Gasolina 98

Ninguno . Marbella, Calle Aluminio, s/n: 1,569 €/l

. Marbella, Calle Aluminio, s/n: 1,569 €/l ES Coloso Churriana . Málaga, Carretera Comarcal Coín-Málaga km. 89: 1,595 €/l

. Málaga, Carretera Comarcal Coín-Málaga km. 89: 1,595 €/l Coloso . Málaga, Carretera de Coín km. 54: 1,595 €/l

. Málaga, Carretera de Coín km. 54: 1,595 €/l Gueroil . Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km. 264,5: 1,599 €/l

. Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km. 264,5: 1,599 €/l M3 Petróleos . Benalmádena, Avenida Antonio Machado, 110: 1,599 €/l

. Benalmádena, Avenida Antonio Machado, 110: 1,599 €/l Shell . Málaga, Avenida Velázquez, s/n: 1,599 €/l

. Málaga, Avenida Velázquez, s/n: 1,599 €/l Agla . Cerralba, Carretera de Cerralba nº 1 km. 1: 1,605 €/l

. Cerralba, Carretera de Cerralba nº 1 km. 1: 1,605 €/l E.S. El Valle (Agla) . Cártama, Carretera Cártama Pueblo a Estación km. 2,7: 1,609 €/l

. Cártama, Carretera Cártama Pueblo a Estación km. 2,7: 1,609 €/l Shell . Torremolinos, Calle Cruz de la, 68: 1,629 €/l

. Torremolinos, Calle Cruz de la, 68: 1,629 €/l Lisbona Oil. Torre del Mar, Calle Angustias, 1: 1,631 €/l

Diésel

Gueroil . Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km. 264,5: 1,459 €/l

. Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km. 264,5: 1,459 €/l Plenergy . Algarrobo, Calle Talleres, 4: 1,459 €/l

. Algarrobo, Calle Talleres, 4: 1,459 €/l Lisbona Oil . Torre del Mar, Calle Angustias, 1: 1,459 €/l

. Torre del Mar, Calle Angustias, 1: 1,459 €/l S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen . Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXIII, s/n: 1,475 €/l

. Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXIII, s/n: 1,475 €/l Ballenoil . Vélez-Málaga, Camino El Higueral, 28: 1,489 €/l

. Vélez-Málaga, Camino El Higueral, 28: 1,489 €/l Petroprix . Vélez-Málaga, Avenida Rey Juan Carlos I, 5: 1,489 €/l

. Vélez-Málaga, Avenida Rey Juan Carlos I, 5: 1,489 €/l Eroski . Vélez-Málaga, Avenida Juan Carlos I, s/n: 1,489 €/l

. Vélez-Málaga, Avenida Juan Carlos I, s/n: 1,489 €/l Easygas . Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km. 264,5: 1,489 €/l

. Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km. 264,5: 1,489 €/l S.Coop.And. Agrícola Virgen de la Oliva . Mollina, Avenida de las Américas, 35: 1,498 €/l

. Mollina, Avenida de las Américas, 35: 1,498 €/l Trops. Trapiche, Polígono Industrial El Trapiche, s/n: 1,499 €/l

Precio de la gasolina hoy 16 de junio en Córdoba

En el caso de Córdoba, estas son a continuación, las gasolineras más económicas hoy 16 de junio:

Gasolina 95

Almazaras de la Subbética . Carcabuey, Carretera A-339 km. 17,8: 1,341 €/l

. Carcabuey, Carretera A-339 km. 17,8: 1,341 €/l Cooperativa Lucena . Lucena, Avenida de la Infancia, 15: 1,369 €/l

. Lucena, Avenida de la Infancia, 15: 1,369 €/l Ballenoil . Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83: 1,369 €/l

. Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83: 1,369 €/l F. del Moral . Rute, Avenida Blas Infante, s/n: 1,369 €/l

. Rute, Avenida Blas Infante, s/n: 1,369 €/l Plenergy . Lucena, Calle Concha Lago, s/n: 1,375 €/l

. Lucena, Calle Concha Lago, s/n: 1,375 €/l Plenergy . Anjarón, Calle Espejo, 21: 1,375 €/l

. Anjarón, Calle Espejo, 21: 1,375 €/l Ballenoil . Lucena, Calle Ejido del Valle, junto al recinto ferial, s/n: 1,375 €/l

. Lucena, Calle Ejido del Valle, junto al recinto ferial, s/n: 1,375 €/l Ballenoil . La Carlota, Calle Ingeniería, 14: 1,379 €/l

. La Carlota, Calle Ingeniería, 14: 1,379 €/l Fueling . Lucena, Ronda San Francisco, s/n: 1,379 €/l

. Lucena, Ronda San Francisco, s/n: 1,379 €/l Enerplus. Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9: 1,385 €/l

Gasolina 98

Fueling . Lucena, Ronda San Francisco, s/n: 1,479 €/l

. Lucena, Ronda San Francisco, s/n: 1,479 €/l Enerplus . Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9: 1,489 €/l

. Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9: 1,489 €/l Mirasierra . Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2: 1,489 €/l

. Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2: 1,489 €/l El Carmen . Posadas, Avenida Andalucía, s/n: 1,559 €/l

. Posadas, Avenida Andalucía, s/n: 1,559 €/l Petromarkt . Puente Genil, Calle Membrilleras, 5: 1,579 €/l

. Puente Genil, Calle Membrilleras, 5: 1,579 €/l Q8 . El Arrecife, Carretera N-IV km. 428: 1,579 €/l

. El Arrecife, Carretera N-IV km. 428: 1,579 €/l M3 Petróleos . Puente Genil, Calle La Palmera, 18: 1,579 €/l

. Puente Genil, Calle La Palmera, 18: 1,579 €/l Family Energy . Montilla, Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski): 1,589 €/l

. Montilla, Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski): 1,589 €/l Q8 . Córdoba, Carretera a Trassierra km. 0: 1,599 €/l

. Córdoba, Carretera a Trassierra km. 0: 1,599 €/l Shell. Pozoblanco, Carretera CO-6411 km. 0,300: 1,599 €/l

Diésel

Almazaras de la Subbética . Carcabuey, Carretera A-339 km. 17,8: 1,424 €/l

. Carcabuey, Carretera A-339 km. 17,8: 1,424 €/l Cepsa . La Rambla, Calle Carrera Baja, 6: 1,430 €/l

. La Rambla, Calle Carrera Baja, 6: 1,430 €/l Riosol . Castro del Río, Ronda Norte, s/n: 1,459 €/l

. Castro del Río, Ronda Norte, s/n: 1,459 €/l F. del Moral . Rute, Avenida Blas Infante, s/n: 1,459 €/l

. Rute, Avenida Blas Infante, s/n: 1,459 €/l Ballenoil . Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83: 1,469 €/l

. Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83: 1,469 €/l Cooperativa . Benamejí, Avenida de la Venta, 3: 1,472 €/l

. Benamejí, Avenida de la Venta, 3: 1,472 €/l GEDS . Rute, Calle Granada, 69: 1,479 €/l

. Rute, Calle Granada, 69: 1,479 €/l Mirasierra . Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2: 1,479 €/l

. Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2: 1,479 €/l Carrefour . Puente Genil, Carretera La Rambla, s/n: 1,499 €/l

. Puente Genil, Carretera La Rambla, s/n: 1,499 €/l Petroprix. Córdoba, Avenida Esteban de Cabrera, 8: 1,499 €/l

Precio de la gasolina hoy 16 de junio en Granada

Y en Granada, estas son las gasolineras donde la gasolina y el diésel están más baratos a esta primera hora de la mañana:

Gasolina 95

E.S. El Molino Atarfe I . Atarfe, Polígono SI-9.2, 35: 1,305 €/l

. Atarfe, Polígono SI-9.2, 35: 1,305 €/l Plenergy . Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km. 427: 1,305 €/l

. Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km. 427: 1,305 €/l Alcampo Motril . Motril, Avenida Salobreña, s/n: 1,319 €/l

. Motril, Avenida Salobreña, s/n: 1,319 €/l Petroprix . Motril, Carretera Almería-Motril km. 107: 1,329 €/l

. Motril, Carretera Almería-Motril km. 107: 1,329 €/l GM Oil . Motril, Calle Santo Domingo, 23: 1,329 €/l

. Motril, Calle Santo Domingo, 23: 1,329 €/l Alcampo . Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km. 88: 1,329 €/l

. Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km. 88: 1,329 €/l Tamoil . Granada, Avenida Andalucía, s/n: 1,329 €/l

. Granada, Avenida Andalucía, s/n: 1,329 €/l Minioil Albolote . Albolote, Calle Motril, Parcela 243: 1,339 €/l

. Albolote, Calle Motril, Parcela 243: 1,339 €/l Sur-Oil . Peligros, Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n: 1,339 €/l

. Peligros, Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n: 1,339 €/l Minioil. Motril, Calle Santo Domingo, 3: 1,339 €/l

Gasolina 98

Alcampo . Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km. 88: 1,399 €/l

. Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km. 88: 1,399 €/l Tamoil . Granada, Avenida Andalucía, s/n: 1,399 €/l

. Granada, Avenida Andalucía, s/n: 1,399 €/l A. Aguaza . Cúllar, Carretera N-342, 156: 1,469 €/l

. Cúllar, Carretera N-342, 156: 1,469 €/l AM97 Plus S.L. . Valderrubio, Carretera Tovares km. 1,4: 1,479 €/l

. Valderrubio, Carretera Tovares km. 1,4: 1,479 €/l Fueling . Albolote, Carretera Atarfe-Albolote km. 4: 1,519 €/l

. Albolote, Carretera Atarfe-Albolote km. 4: 1,519 €/l ASC Carburantes . Armilla, Camino Bajo, 35: 1,539 €/l

. Armilla, Camino Bajo, 35: 1,539 €/l Alcampo Motril . Motril, Avenida Salobreña, s/n: 1,539 €/l

. Motril, Avenida Salobreña, s/n: 1,539 €/l ASC Carburantes . Granada, Carretera N-432 km. 431: 1,539 €/l

. Granada, Carretera N-432 km. 431: 1,539 €/l ASC Carburantes . Atarfe, Carretera N-432 km. 429 (margen izquierdo): 1,539 €/l

. Atarfe, Carretera N-432 km. 429 (margen izquierdo): 1,539 €/l ASC Carburantes. Atarfe, Carretera N-432 km. 429 (margen derecho): 1,539 €/l

Diésel

E.S. El Molino Atarfe I . Atarfe, Polígono SI-9.2, 35: 1,387 €/l

. Atarfe, Polígono SI-9.2, 35: 1,387 €/l Plenergy . Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km. 427: 1,387 €/l

. Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km. 427: 1,387 €/l Petroprix . Huétor Tájar, Carretera Granada-Sevilla km. 68: 1,419 €/l

. Huétor Tájar, Carretera Granada-Sevilla km. 68: 1,419 €/l Cosafra . Huétor Tájar, Carretera de Loja km. 0,600: 1,429 €/l

. Huétor Tájar, Carretera de Loja km. 0,600: 1,429 €/l Alcampo . Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km. 88: 1,429 €/l

. Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km. 88: 1,429 €/l Tamoil . Granada, Avenida Andalucía, s/n: 1,429 €/l

. Granada, Avenida Andalucía, s/n: 1,429 €/l Minioil Albolote . Albolote, Calle Motril, Parcela 243: 1,439 €/l

. Albolote, Calle Motril, Parcela 243: 1,439 €/l Sur-Oil . Peligros, Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n: 1,439 €/l

. Peligros, Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n: 1,439 €/l Low Cost Tiburonoil . Albolote, Calle Loja, s/n: 1,439 €/l

. Albolote, Calle Loja, s/n: 1,439 €/l Juncadiesel. Albolote, Calle Baza, 328: 1,439 €/l

El Mapa de Geoportal con las gasolineras más baratas

Ahora ya conoces los precios para repostar hoy, pero si deseas hacer consulta en otro momento, puedes usar la herramienta del Geoportal, y ver listados como los de arriba, aunque si eliges con detalle, puedes ver también un mapa como este, que muestra gasolineras en lugares más concretos: