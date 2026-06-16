La psicología explica por qué alegrarse del mal ajeno no te convierte en una mala persona

Pocas emociones generan tanta incomodidad como experimentar una secreta satisfacción cuando alguien que nos ha hecho daño fracasa o atraviesa un mal momento. Sin embargo, la psicología sostiene que esta reacción, lejos de ser un acto de maldad, forma parte del funcionamiento normal de la mente humana. Este fenómeno tiene el nombre de schadenfreude, un término alemán que describe el placer que algunas personas sienten ante la desgracia ajena. Los especialistas aseguran que comprender esta emoción ayuda a entender mejor nuestras inseguridades, necesidades emocionales y mecanismos de defensa.

¿Qué es la schadenfreude?

La palabra schadenfreude combina los términos alemanes daño y alegría. Aunque pueda parecer un sentimiento poco confesable, los psicólogos consideran que es una emoción universal presente en prácticamente todas las culturas. Suele aparecer cuando observamos el fracaso de alguien arrogante, injusto o excesivamente exitoso, especialmente si sentimos que esa persona recibe las consecuencias de sus propios actos.

Lejos de responder únicamente a la crueldad, este sentimiento está relacionado con la forma en que interpretamos las relaciones sociales. Diversas investigaciones han demostrado que las personas son más propensas a experimentar schadenfreude cuando perciben que la desgracia sufrida por otra persona es merecida o cuando corrige una situación que consideran injusta.

Proteger la autoestima

Los expertos explican que la comparación social es uno de los principales desencadenantes de esta emoción. Los seres humanos evaluamos constantemente nuestra posición respecto a los demás y, cuando atravesamos momentos de inseguridad o frustración, comprobar que otros tienen problemas puede generar una sensación de alivio. No se trata necesariamente de disfrutar con el sufrimiento ajeno, sino de reducir temporalmente la presión sobre nosotros mismos.

Desde el punto de vista psicológico, esta reacción puede actuar como un mecanismo de defensa que protege la autoestima. Algunos estudios sugirieron incluso que el cerebro activa algunos circuitos que están asociados a la recompensa cuando percibe que una situación se ha equilibrado o que alguien considerado superior también tiene problemas.