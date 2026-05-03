La FIA adelanta tres horas la carrera de Miami por la lluvia: en España será a las 19:00

La FIA ha adelantado tres horas la carrera del Gran Premio de Miami para evitar las fuertes lluvias con rayos que se prevén en el horario programado para la cita. En España, de las 22:00 pasa a las 19:00, por lo que los espectadores que quieran verla deberán cambiar la cena por la merienda. Así, la Fórmula 1 tratará de evitar la tercera suspensión consecutiva tras las de Bahréin y Arabia Saudí, que han parado más de un mes la competición.

«Tras las reuniones entre la FIA, la FOM y el promotor de Miami, se ha tomado la decisión de trasladar el inicio del Gran Premio de Miami del domingo a las 13:00 hora local en Miami debido al pronóstico del tiempo que se espera traiga mayores tormentas más tarde en la tarde cerca de la hora prevista de inicio de la carrera», reza parte del comunicado.

«Esta decisión se ha tomado para garantizar la menor cantidad de interrupción de la carrera, y para garantizar la máxima ventana posible para completar el Gran Premio en las mejores condiciones y priorizar la seguridad de los pilotos, aficionados, equipos y personal», concluye, un escrito que rápidamente han rebotado todas las escuderías a través de sus redes sociales.