Así se hace el álbum de cromos del Mundial: la fabricación y todo el proceso

Una de las mayores tradiciones del Mundial de fútbol es el álbum de cromos de Panini. Los más pequeños, los coleccionistas y los nostálgicos de aquellos años intercambiando cromos en las plazas y en el patio del colegio viven uno de los momentos más especiales con el lanzamiento de la colección oficial con los jugadores mundialistas. Además, esta edición del Mundial contará por primera vez con 48 selecciones, lo que aumentará el número de países representados y la cantidad de estampas necesarias para completar el álbum.

Una de las preguntas que muchos aficionados al fútbol y al coleccionismo se hacen es cómo es el proceso de fabricación de los cromos y su distribución en sobres. Esa que hace que te puedas pasar semanas persiguiendo un cromo que se resiste a salir o ver como el mismo nombre se acumula una y otra vez en tu lista de repetidos. Para conocer estos detalles primero hay que remontarse al origen de Panini. La editorial italiana nació en 1961 en la localidad de Módena, fruto de la idea de los hermanos Benito, Giuseppe, Umberto y Franco Panini; de lanzar una colección de cromos de fútbol.

Desde su fundación, Panini se ha convertido en la máxima exponente del coleccionismo de cromos deportivos. Su tirada más emblemática sigue siendo cada cuatro años, con la llegada del Mundial y el lanzamiento del álbum los meses anteriores. Desde la editorial destacan que el proceso comienza en 2024, cuando la FIFA comienza a enviar el estilo de diseño que se va a implementar en la cita mundialista. Más tarde, el trabajo es totalmente a contrarreloj; ya que no se conocen todos los equipos clasificados hasta pocos meses antes del comienzo del Mundial. El torneo de selecciones arranca el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca de México.

El youtuber mexicano ‘Alanxelmundo’ ha viajado hasta Módena para conocer de primera mano el proceso de fabricación del álbum del Mundial de Panini. En primer lugar, los cromos se distribuyen en plantillas de 200 unidades; para iniciar ya la mezcla y que no aparezcan en sobres estampas por el mismo orden que tiene el álbum. En ese momento, comienza el corte, que las divide en láminas de 8 unidades. El proceso no acaba ahí, ya que se vuelven a mezclar para asegurar la aleatoriedad de cada uno de los sobres. El sistema está diseñado para que ningún sobre contenga el mismo cromo dos veces.

Colecciones especiales del álbum del Mundial

Cada uno de los sobres contiene siete cromos, incrementándose el número (antes eran seis) por la ampliación de las selecciones participantes hasta 48. Otra de las novedades es la presencia de cromos raros, con menor probabilidad de aparición y muy codiciados entre los coleccionistas. Por ejemplo, los stickers dorados cuentan con un ratio de aparición de uno en cada 2.000 sobres. De forma exclusiva en Estados Unidos, también hay cromos con fondos especiales. Por ejemplo, sólo hay un cromo de color negro de cada jugador; lo que dispara su valor para los futbolistas más mediáticos como pueden ser Leo Messi o Cristiano Ronaldo.