Suena inaudito pero los actores de ‘Friends’ siguen cobrando millones cada año por la serie y lo ha confirmado Lisa Kudrow

La serie Friends comenzó a emitirse en la cadena estadounidense NBC en 1994 a 1994 y se convirtió en esos diez años en un éxito de audiencia en todo el mundo. Esta original ficción creada y producida por Marta Kauffman y David Crane contaba las aventuras y desventuras de un grupo de seis amigos que vivían en Manhattan. Tras su emisión en la serie Friends se comenzó a emitir en diferentes países y en la actualidad se puede disfrutar aquí en España en las plataformas de streaming HBO Max, Prime Video y Movistar Plus+. Por lo tanto esta serie no ha dejado de emitirse durante más de 20 años y sus protagonistas siguen ganando dinero con esta serie. Lo que se sabía era la increíble cifra y recientemente la actriz estadounidense Lisa Kudrow ha revelado en una entrevista con The Times lo que cobran al año actualmente los actores de Friends por la serie Friends.

La actriz Lisa Kudrow daba vida a la excéntrica y divertida Phoebe Buffay y esta entrevista que ha concedido con motivo de la promoción de la serie The Comeback. en la que se encuentra trabajando actualmente como codirectora y actriz, ha explicado que los protagonistas siguen ganando unos 20 millones de dólares al año por los derechos de reemisión. Esto equivale a unos 17 millones de euros y supone para los actores Courteney Cox, David Schwimmer, Jennifer Aniston y Matt LeBlanc un colchón de ingresos impresionante. Por desgracia el actor Matthew Perry falleció en 2023 a causa de una sobredosis.

La misma cantidad por episodio

La increíble cifra de ingresos se debe a que los protagonistas de Friends, Chandler Bing, Phoebe Buffay, Monica Geller, Ross Geller, Rachel Green y Joey Tribbiani, acordaron cobrar todos la misma cantidad de dinero por cada episodio en el que participaron. En ese momento el extraordinario éxito de la serie era impensable y, gracias a este acuerdo, las actrices Courteney Cox, la cual interpretaba a la cocinera Monica Geller y Jennifer Aniston a Rachel Greene convirtieron en las actrices de televisión mejor pagadas en ese entonces porque aparecían en la mayoría de los episodios.

La actriz Lisa Kudrow fue la primera actriz de la serie en ganar un premio Emmy en 1998 como mejor actriz de reparto en una serie de comedia. Tras ella Jenifer Aniston ganó otro Emmy como mejor actriz principal.

El éxito de la serie Friends

La serie Friends cuenta con diez temporadas de unos 24 episodios cada una, excepto la tercera y sexta temporada que tuvieron 25 episodios, y la última, que solo contaba con 17 episodios. En 2004 se estrenó la serie Joey, una secuela que contaba la vida de este entrañable personaje en Los Ángeles.

Además, hay que tener en cuenta que además de tantos años de emisión de la serie, en mayo de 2021 se produjo el rencuentro de estos inolvidables amigos en un episodio especial que se puede ver en la plataforma de streaming HBO Max. Este nuevo episodio, aunque solo contaba con 104 minutos, seguro que está suponiendo unos ingresos extras para los protagonistas de Friends.

El éxito de la sitcom Friends es innegable y para muchos se debe a su visión del mundo real que vivían en ese momento los jóvenes y su mezcla del humor con los dramas diarios de los protagonistas. Una serie en la que se mezcla la comedia, el amor y la amistad y esa lucha que tienen por salir adelante sus protagonistas. Sus protagonistas celebran todos los días sus triunfos en el amor y el trabajo, pero también comparten sus decepciones y malos momentos.

Además, otro de los secretos de su éxito es sin duda la química entre sus protagonistas Chandler Bing, Phoebe Buffay, Monica Geller, Ross Geller, Rachel Green y Joey Tribbiani que traspasa la pantalla . Uno de sus grandes aciertos es el comienzo porque estos amigos se conocen en un café cerca de Central Perk en Nueva York en el cual se encuentran primero Mónica Geller, Chandler Bing, Phoebe Buffay y Joey Tribbiani y más tarde Ross Geller y Rachel Green.

Tras el final de Friends, cada uno tomó un camino diferente. La actriz Jennifer Aniston nos sorprendió con sus papeles en películas como Cake y la serie The Morning Show y Courteney Cox protagonizó la serie Cougar Town y la saga cinematográfica Scream. Lisa Kudrow ha triunfado en series como The Comeback y Web Therapy y Matt LeBlanc además de Joey, se interpretó a sí mismo en Episodes. Matthew Perry estuvo en series como Studio 60 y Go On y sorprendió a todos con el libro de memorias Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing y David Schwimmer ha participado en series como American Crime Story: The People v. O.J. Simpson.