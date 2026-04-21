El Manchester United quiere que Aurélien Tchouaméni sea el sustituto de Carlos Henrique Casemiro. Al menos así lo aseguran desde Inglaterra, donde informan de una posible oferta procedente desde Old Trafford por un futbolista que está considerado intransferible por el Real Madrid. El centrocampista francés es un fijo para Arbeloa y tiene un valor de mercado de 75 millones de euros.

Aurélien Tchouaméni ha sido uno de los jugadores del Real Madrid más destacados en la presente temporada y sus buenas actuaciones han despertado el interés de algunos grandes de Europa. Uno de los clubes seducidos por los encantos del centrocampista es el Manchester United, que prepara una oferta por el francés con el objetivo de sustituir a Casemiro, que abandonará Old Trafford este verano.

Después de cuatro años en el Manchester United, Casemiro anunció el pasado 22 de enero de 2026 su marcha de Old Trafford a final de temporada. La leyenda del Real Madrid, que estará en el Mundial a las órdenes de Ancelotti, dejó claro en un comunicado que hay que «saber cuándo llegan al final las etapas». «Saber cuándo decir adiós cuando sientes que serás recordado y respetado para siempre. Cuatro meses para darlo todo por este escudo y por nuestro objetivo», afirmó el brasileño en su día.

El United quiere a Tchouaméni

Así que ahora el United piensa en Tchouaméni como sustituto de Casemiro. The Telegraph informó desde Inglaterra que el jugador del Real Madrid lidera la lista de candidatos para sustituir al brasileño y podría hacer un acercamiento a corto plazo para conocer las pretensiones tanto del jugador como del conjunto blanco, que lo considera intransferible. The Athletic también ha informado recientemente que Elliot Anderson, del Nottingham Forest, es otra de las alternativas que maneja el club inglés.

Y es que parece que el Manchester United tendrá que mirar para otro lado si quiere hacerse con los servicios de un Tchouaméni que está valorado en 75 millones y que finaliza contrato con el Real Madrid hasta el próximo 2028. El centrocampista francés es uno de los fijos en el once titular madridista y esto se ha corroborado durante esta temporada, donde ha sido uno de los mejores hombres de Xabi Alonso primero y Álvaro Arbeloa después.

En lo que va de temporada, Tchouaméni ha disputado 44 partidos en todas las competiciones en los que ha anotado dos goles y ha repartido dos asistencias. El centrocampista francés es uno de los intransferibles de cara a la próxima temporada, donde habrá caras nuevas y varias salidas en el nuevo Real Madrid de la 26-27.