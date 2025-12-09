Tchouaméni: «No es culpa del entrenador, tenemos que mejorar y vamos a hacerlo»

Tchouaméni fue el jugador del Real Madrid encargado de atender a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a los blancos con el Manchester City en la sexta jornada de la fase liga de la Champions. Todo lo que no sea sumar los tres puntos pondrá en una situación muy complicada a un equipo que podría ver como su entrenador, Xabi Alonso, es destituido.

Tchouaméni comenzó analizando el encuentro: «Es un placer jugar la Champions, sobre todo en casa. Queremos ganar ese partido, que va a ser muy importante para nosotros. Sobre todo en casa». Sobre la intensidad y la actitud, dejó claro: «Si no ganamos partidos es porque tenemos que hacer cosas mejor. Hay que jugar cosas mejor. Lo que está pasando ahora no es posible».

Sobre la relación con Xabi, explicó lo siguiente: «Estamos todos juntos. Si queremos ganar partidos hay que ir en la misma dirección. Estamos en el campo y hay que hacer las cosas mejor. Mañana podemos cambiar la dinámica».

«Tenemos que mejorar en ese aspecto del juego. Cuando empezamos el partido queremos presionar al rival. A veces lo hacemos bien y a veces muy mal. Tenemos que mejorar en eso», comentó sobre la idea de juego. Además, sobre las bajas en defensa, dijo lo siguiente: Hablaremos hoy del plan de partido. Tenemos lesiones, pero también jugadores que pueden jugar en esa posición con un gran nivel. Hay que defender todos juntos y tener compromiso. Jugamos contra un gran equipo y contra Haaland, pero si estamos bien podemos ganar».

«Si no jugamos al máximo va a ser muy difícil ganar partidos. No lo hicimos contra el Celta y lo tenemos que hacer mañana», comentó sobre la falta de intensidad que reconocen en el vestuario del Real Madrid. «Contra el Celta, Xabi tenía un buen plan de partido, pero nosotros jugamos en el campo. Si perdemos 0-2 hay un problema nuestro. No es la culpa del entrenador. Tenemos que mejorar y vamos a hacerlo», añadió.