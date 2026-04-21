Alerta arbitral: el amplio historial de Martínez Munuera e Iglesias Villanueva con el Real Madrid

La historia entre Juan Martínez Munuera y el Real Madrid viene de largo. El historial de partidos en los que el equipo blanco se ha sentido perjudicado en los últimos años y que contó con el silbato del colegiado alicantino es abrumador. Este martes será el encargado de dirigir nuevamente un partido del Madrid en Liga, ésta ante el Alavés, el tercera esta temporada tras otro duelo cargado de polémica con él al mando, tras el Madrid-Espanyol en el Santiago Bernabéu y el Rayo-Madrid en Vallecas.

Martínez Munuera es uno de los considerados árbitros ‘negreiros’. Ya en el pasado, el colegiado fue uno de los árbitros que José María Enríquez Negreira mimaba con sus puntuaciones, de ahí que saliera como uno de sus favoritos a juzgar por la nota que le dio a final de temporada, superior a cualquier otro bajo su criterio.

Luego se conoció que éste fue también uno de los trencilla que dio uso de los famosos cursos de ‘coaching’ que impartía Enríquez Negreira Jr., el hijo del, durante años, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

Más allá de su contexto como árbitro, Juan Martínez Munuera tiene un amplio historial con el Real Madrid, y no es precisamente positivo. Cabe recordar que éste es el árbitro que el club blanco denunció en la temporada 23/24 debido a su «redacción negligente del acta» al «omitir de forma deliberada» unos insultos de la grada del Sadar a Vinicius en un Osasuna-Real Madrid.

Las imágenes y grabaciones fueron muy claras en aquel partido, donde se pudo ver la crispación del equipo blanco por los incesantes gritos de odio desde la grada –no racistas en este caso–. Pese a las numerosas advertencias del Madrid, con Carvajal y Vinicius como principales voceros, no hubo ninguna mención al respecto por parte de Martínez Munuera.

Pero sobre todas las actuaciones de Martínez Munuera, la que no olvida el madridismo es la vivida en diciembre de 2024 en Vallecas. En aquella noche, el colegiado se tapó los ojos ante dos clarísimos penaltis, cometidos sobre Arda Güler y Vinicius. Aquel duelo acabó 3-3 y Real Madrid sintió que se le habría arrebatado la victoria a golpe de silbato –o de la ausencia de éste–.

Para colmo, Iglesias Villanueva en el VAR

Si ya de por sí la asignación de Juan Martínez Munuera hace temblar al Real Madrid, la presencia de Ignacio Iglesias Villanueva en la sala del VAR empeora las cosas. Se trata de otro árbitro con un amplio historial de decisiones polémicas contra el Real Madrid, tanto en su etapa de campo como desde el VAR.

En el recuerdo más reciente está el doble criterio de éste con dos acciones prácticamente calcadas –por su gravedad– a diferencia de los infractores, por un lado el Real Madrid y por otro el Barcelona. El Espanyol fue el mismo rival que enfrentaron los dos titanes del fútbol español, aunque en una acción calcada de pericos, con una fea entrada sobre Lamine Yamal y Kylian Mbappé. Al primero, un codazo le costó la roja a Leandro Cabrera, la entrada criminal al gemelo con los tacos de Romero al francés madridista se quedó en amarilla.

Nos podríamos quedar horas rellenando palabras y acciones con ambos árbitros como protagonistas antes de este duelo intersemanal para conocer al campeón de la Liga. Los blancos lo tienen difícil.