El CTA pone al denunciado por el Real Madrid Martínez Munuera para dirigir el VAR del Clásico

Las designaciones arbitrales del Comité Técnico de Árbitros (CTA) para el Clásico no han sido las más acertadas, teniendo en cuenta los antecedentes de los colegiados. Si Hernández Hernández será el encargado de pitar el trascendental encuentro que se disputará en Montjuic, en el VAR estará Juan Martínez Munuera, un árbitro denunciado el pasado curso por el Real Madrid por «redacción negligente del acta» al «omitir de forma deliberada» unos insultos de la grada del Sadar a Vinicius.

El colegiado valenciano será quien asista a Hernández Hernández desde Las Rozas en el partido en el que Barcelona y Real Madrid se disputarán el título de Liga. El conjunto blanco buscará ponerse a un punto de su máximo rival a falta de tres partidos para el final del campeonato, pero no lo tendrá nada sencillo, teniendo en cuenta lo sucedido en los últimos partidos en los que el canario ha estado al frente de un Clásico. En el caso de Martínez Munuera, los madridistas presentan un balance con él de 26 victorias, ocho empates y siete derrotas.

Los madridistas han ganado siete de los últimos 10 partidos que les ha dirigido el colegiado, que esta vez estará en la sala VOR. De hecho, se da una situación de lo más curiosa y, es que, los tres partidos que no han ganado han sido contra el mismo rival, el Rayo Vallecano, con dos empates y una derrota. Pero que no se hayan dejado muchos puntos no quiere decir que Martínez Munuera no haya sumado polémicas en los encuentros que ha pitado a los blancos.

La última vez que les pitó fue hace unas jornadas, contra el Athletic. El Real Madrid ganó por la mínima en el Bernabéu con un misil de Valverde al final del partido, cuando todo parecía encaminado al empate. Antes de que el uruguayo marcase, el valenciano acudió al VAR para anular un tanto por un fuera de juego posicional de Endrick, antes de que Vinicius cogiera el balón en un costado, regatease a su par y marcase un golazo.

Precisamente, con Vinicius como protagonista, llegó la gran polémica de este colegiado con el Real Madrid. El club llegó a denunciarle por «redacción negligente del acta» en el partido celebrado en El Sadar el pasado curso. Hace un año, los blancos ganaban en Pamplona a Osasuna, bajo un constante griterío de la grada contra el brasileño. Los insultos –que no fueron racistas– se escucharon claramente, los futbolistas del conjunto blanco, con Carvajal a la cabeza, advirtieron al árbitro, que no paró en ningún momento el partido para aplicar el protocolo contra la violencia en el fútbol.

Además, Vinicius acabó amonestado ante sus constantes quejas y Martínez Munuera no llegó en ningún momento a recoger esos insultos en su acta. Algo que sí que había hecho en otro encuentro en el que los cánticos fueron contra el entonces futbolista del Getafe Mason Greenwood. Ahora, el colegiado tendrá la complicada labor de cumplir al frente del videoarbitraje en un Clásico que será clave para el desenlace de la Liga en su parte alta, donde los blancos pueden salir con esperanzas de proclamarse campeones o pueden dejar a punto el alirón culé.