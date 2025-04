Eduardo Inda adelantó la inminente renovación de Vinicius por el Real Madrid el 8 de abril

Vinicius Jr está a un paso de prolongar su contrato con el Real Madrid más allá de 2027. El brasileño está negociando los últimos flecos con el club blanco para extender su vinculación hasta 2030. Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ha venido informando en exclusiva sobre la negociación con uno de los jugadores franquicia del equipo presidido por Florentino Pérez.

El periodista navarro adelantó el pasado 8 de abril en su intervención semanal en El Chiringuito de Jugones que las posturas estaban muy cercanas. «Me cuentan que Vinicius Jr. está muy cerca de renovar con el Real Madrid. El jugador tiene contrato hasta 2027 y se prorrogaría tres años más, hasta el 2030. Se quedaría hasta los 30 años en el Real Madrid. Están negociando y cerca de llegar a un acuerdo», dijo Inda en el programa presentado y dirigido por Pedrerol.

El director de OKDIARIO precisó que «puede que se anuncie cuando termine la temporada. La renovación implicaría que ganaría más salario base que Mbappé y Bellingham. Mbappé tiene la circunstancia de la prima de fichaje». La realidad es que otros medios de comunicación como Marca o la Cadena Ser ya se han hecho eco de la misma información, aunque con dos semanas de demora.

Tras unos meses de tira y afloja, Vinicius no ve en estos momentos clara la posibilidad de dar el salto hacia Arabia Saudí. Si bien es cierto que parte de su entorno no lo veía con malos ojos, la realidad es que el jugador no ha terminado de convencerse. El brasileño no estaba dispuesto, a sus 24 años, a firmar un contrato que le atase a un equipo de Arabia Saudí muchos años. Por ello, ha descartado este interés.

El tiempo de contrato, superior a los dos años que estaba dispuesto a jugar Vinicius en Arabia Saudí, es lo que le ha hecho replantearse su situación, y el jugador está decidido no sólo a jugar con la entidad madridista hasta 2027, sino a renovar y ampliar su contrato. Inda ha informado el primero de esta información que atañe a un jugador que debe marcar una época en el Real Madrid.