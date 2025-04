Vinicius se olvida de Arabia y está cerca de renovar por tres temporadas más

El debate está cerca de cerrarse y el futuro de Vinicius apunta a seguir ligado al Real Madrid, como mínimo, una temporada más. En los últimos meses, las presiones de Arabia Saudí por intentar convencer al brasileño, al que están dispuestos a convertir en su imagen de cara al Mundial de 2034 que celebrarán, se han intensificado notablemente. Sin embargo, en estos momentos parece que el delantero se ha decantado por seguir vistiendo de blanco, dejando a un lado los millones que los saudíes están dispuestos a ofrecerle con tal de convencerle.

Eduardo Inda, director de OKDARIO, desveló esta información en su espacio semanal en El Chiringuito de Mega: «Me cuentan que Vinicius Jr. está muy cerca de renovar con el Real Madrid. El jugador tiene contrato hasta 2027 y se prorrogaría tres años más, hasta el 2030. Se quedaría hasta los 30 años en el Real Madrid. Están negociando y cerca de llegar a un acuerdo».

«Me dicen que está cerca de renovar. Puede que se anuncie cuando termine la temporada. La renovación implicaría que ganaría más salario base que Mbappé y Bellingham. Mbappé tiene la circunstancia de la prima de fichaje», añadió el periodista.

Vinicius no ve en estos momentos clara la posibilidad de dar el salto hacia Arabia Saudí. Si bien es cierto que parte de su entorno no lo veía con malos ojos, la realidad es que el jugador no ha terminado de convencerse. El brasileño no estaba dispuesto, a sus 24 años, a firmar un contrato que le atase a un equipo de Arabia Saudí muchos años. Por ello, ha descartado este interés.

El tiempo de contrato, superior a los dos años que estaba dispuesto a jugar Vinicius en Arabia Saudí, es lo que le ha hecho replantearse su situación, y el jugador está decidido no sólo a jugar con la entidad madridista hasta 2027, sino a renovar y ampliar su contrato. Esta extensión llegaría acompañada de una mejora salarial, aunque parece complicado que sea tan elevada como la que él pretende. Sobre esto deberán negociar jugador y club en los próximos meses.

El Real Madrid sí está dispuesto a mejorar el salario de Vinicius. Cabe recordar que ya fue mejorado el pasado verano, hasta llegar a los 20 millones de euros netos por curso. El brasileño, como ya contó OKDIARIO, aspira a ser el futbolista mejor pagado de la plantilla. Condición que ahora mismo representa Mbappé y sus 40 kilos netos por temporada entre salario y prima de fichaje.

Esta pretensión del entorno de Vinicius choca con el plan de viabilidad salarial del club, cuya base se cimenta en la escala salarial. Es la base para que el Real Madrid pueda vivir saneado económicamente. El club ni siquiera cedió con Cristiano, y hacerlo con Vinicius significaría dar inicio a un efecto dominó, pues el resto de futbolistas podrían seguir el mismo camino y desembocar en un caudaloso río de revisiones salariales.

El esfuerzo de Arabia Saudí

La primera propuesta reportaba a Vinicius 1.000 millones netos por cinco temporadas, 200 kilos al año, un contrato con el que multiplicaría notablemente su salario en el Real Madrid, que en verano se vio mejorado para cobrar lo mismo que Mbappé. Además, la propuesta del PIF de Arabia Saudí con Vinicius para que el brasileño diese el paso de hacer las maletas para jugar en Arabia Saudí incluye también la opción de que el brasileño se convierta en imagen y embajador del Mundial 2034, que se disputará en Arabia Saudí.

Esta nueva propuesta mejora notablemente todas las cifras. La idea de Arabia Saudí es ofrecer a Vinicius una cifra próxima a los 300 millones de euros por temporada. Mejoraría en casi 100 kilos la primera propuesta. Por lo tanto, por cinco temporadas, pasaría de ingresar 1.000 millones de euros a una cifra próxima a los 1.500 millones. Además, también mejorarían la oferta que harían al Real Madrid para tratar de llevarse a su estrella.