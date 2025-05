El sangrante doble criterio del VAR: el mismo árbitro que no vio la roja con el Madrid sí la ve a favor del Barça

Con unos sí, pero con otros no. Iglesias Villanueva (árbitro de VAR) vuelve a estar en la polémica, otra vez en un partido del Espanyol. El jugador perico Leandro Cabrera fue expulsado este jueves contra el Barcelona tras cometer una falta sobre Lamine Yamal que César Soto Grado consideró merecedora de tarjeta roja directa tras revisión del VAR. No obstante, hace unos meses, los árbitros le habían hecho la cama a Mbappé. El mismo árbitro de VAR que sí ve roja a favor del Barça, no la vio a favor del Real Madrid con la entrada de Romero sobre Mbappé que dio la vuelta al mundo.

La acción se produjo cuando el joven atacante del Barça encaraba la banda y Cabrera, en su intento de frenar el avance, impactó con fuerza sobre el jugador azulgrana. La jugada no pasó desapercibida y, tras la revisión de Iglesias Villanueva, el colegiado no dudó en mostrar la cartulina roja al defensor del Espanyol, dejando a su equipo en inferioridad numérica en los minutos finales del encuentro y que además ofreció el título liguero al Barcelona.

No obstante, en febrero, Iglesias Villanueva en el VAR, que sí avisa para esta expulsión contra el Espanyol y a favor del Barça, se olvidó de revisar una agresión de Carlos Romero a Kylian Mbappé en el Espanyol – Real Madrid. El defensa perico había una durísima entrada por detrás sobre el ariete madridista cuando éste se disponía a lanzar un contragolpe.

La acción fue claramente antirreglamentaria, a la altura del gemelo y sin posibilidad de disputar el balón. Sin embargo, el árbitro Alejandro Muñiz Ruiz solo mostró tarjeta amarilla, una decisión que sorprendió tanto a los jugadores como a los aficionados y que tampoco fue corregida por el VAR, bajo la dirección de Iglesias Villanueva.

La indignación en el Real Madrid fue inmediata, ya que minutos después el propio Carlos Romero marcó el gol que daría la victoria al Espanyol, dejando al club blanco sin capacidad de reacción. Pero la polémica no se limitó a esta acción. Durante el partido, Muñiz Ruiz e Iglesias Villanueva también fueron criticados por no señalar una mano clara de Jofre en el área del Espanyol y por anular un gol de Vinicius tras un forcejeo entre Mbappé y Pol Lozano, quien además cometió un pisotón sobre el brasileño que tampoco fue sancionado. Para el Real Madrid, este cúmulo de decisiones erróneas fue la gota que colmó el vaso y llevó al club a emitir una durísima carta dirigida a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

En la misiva, el Real Madrid denunció que los errores arbitrales «sobrepasan cualquier margen de error humano o de interpretación» y que lo sucedido en Cornellá representa «la culminación de un sistema arbitral completamente desacreditado».

El club exigió una reestructuración absoluta del Comité Técnico de Árbitros (CTA) y una depuración efectiva de responsabilidades, haciendo alusión directa al caso Negreira y a la falta de medidas contundentes tras el escándalo de los pagos del Barcelona al ex vicepresidente arbitral. El comunicado subrayó que la entrada sobre Mbappé habría supuesto una sanción ejemplar en cualquier otra liga europea y que la actuación de Muñiz Ruiz y el VAR dejó impune una agresión que condicionó el resultado del partido.

Ante la presión mediática y la protesta formal del Real Madrid, el presidente del CTA, Luis Medina Cantalejo, reaccionó rápidamente. Convocó una reunión de urgencia con los árbitros y decidió apartar a Muñiz Ruiz e Iglesias Villanueva de la siguiente jornada, una medida conocida como «meter en la nevera» a los colegiados tras errores graves.