Vinicius Junior reapareció en el Bernabéu de la mejor forma que sabe. Lo intentó e insistió, para terminar haciendo un golazo marca de la casa desde fuera del área. Tras ello, pidió perdón por la mala temporada del equipo y por lo sucedido en Múnich, donde llegó a tener la eliminatoria en sus botas. Ante el Alavés, fue el principal foco de la crítica de la afición –hasta la entrada de Camavinga–, pero supo resolverlo bien, cuajando una gran actuación que le llevó a ganarse el indulto del madridismo.

También estuvo señalado Kylian Mbappé, segunda figura sobre la que se concentraron los focos. El francés también marcó. Participativo en todo momento en el ataque del Real Madrid, la primera que tuvo la mandó dentro, aunque con ayuda, puesto que rebotó en un futbolista del Alavés. Se mostró más ambicioso tras un gol que le permitía aumentar su ventaja en el Pichichi.

Camavinga se hunde

Salió en el minuto 63, junto a Carvajal, y qué diferencia cuando anunciaron el nombre de uno y el del otro. Aplausos para el capitán y un recibimiento hostil para Eduardo Camavinga, que se mantuvo cada vez que tocaba el balón. Por si fuera poco, fruto de esa presión, en una de las primeras intervenciones que realizó, perdió el balón casi en la frontal y la jugada acabó en un disparo babazorro que, por suerte para él, se fue directamente fuera. Mientras Vini y Mbappé se sobrepusieron a la exigencia del Bernabéu, él no lo consiguió, hasta el punto de que sufría por acertar el más mínimo pase.

Otra lesión de Militao

El Bernabéu volvió a quedarse helado. Eder Militao se iba lesionado en el minuto 45, justo cuando se iba a anunciar el descuento de la primera mitad, tras mandar un disparo al larguero. Se le quedaba el balón atrás, estiraba la pierna y remataba, cayendo y haciéndose daño. Semanas después de recuperarse de sus últimos problemas físicos, volvía a tener que marcharse antes de lo previsto por un nuevo contratiempo. Por suerte, parece que no es nada grave.

Arbeloa no estaba para bromas

No estaban las cosas para dejar escapar más puntos, puesto que el Real Madrid no había ganado aún en abril. Por ello, Arbeloa tiró de un once casi de gala. Entraron Carreras y Huijsen, además de un Tchouaméni que no pudo jugar en Múnich por sanción. El resto, los mismos que fueron de la partida ante el Bayern. Militao se mantenía, para ir ganando rodaje, aunque unas molestias le obligaban a abandonar el terreno de juego antes del descanso.

Notas del Real Madrid