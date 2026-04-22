A Mbappé ‘le gusta’ el posible regreso de Mourinho al Real Madrid

Kylian Mbappé se ha decantado y posicionado sobre el futuro del banquillo del Real Madrid de cara a la temporada que viene. La estrella francesa le ha dado un like a una publicación que analiza el posible regreso de José Mourinho al club blanco para la temporada que viene. Un rumor que en Portugal ya se comienza a tratar.

«José Mourinho es actualmente uno de los mejores candidatos para hacerse cargo del Real Madrid la próxima temporada. Desde su anterior temporada en el club, tiene la segunda mayor tasa de victorias de cualquier entrenador del Real Madrid. Además, durante su última temporada, llevó el gol de Cristiano Ronaldo de élite a sobrehumano. ¿Podríamos ver una transformación similar con Kylian Mbappé? ¿Qué opinas? ¿Hay alguna posibilidad de una remontada de José Mourinho en el Real Madrid, y si es así, sería el entrenador adecuado para los gigantes españoles?», señaló Score90, una cuenta de redes sociales con más de tres millones de seguidores.

En la primera imagen de la publicación aparece una fotografía de José Mourinho en el centro durante su etapa como entrenador del Real Madrid en el año 2012 junto a Cristiano Ronaldo y Mesut Özil. Justo debajo aparece de nuevo el Mourinho actual con la hipotética equipación del curso que viene en el equipo blanco y acompañado de Mbappé y Arda Güler. Una estrella y un mediocentro turco para jugar con las similitudes. Y un cartelón que reza así: «¿2026?».

Mbappé le ha dado like a esta publicación y ha dejado clara su postura, provocando que los rumores de un posible regreso de Mourinho a la capital de España aumenten. Una publicación que también analiza que, junto al portugués luso, el rendimiento del astro galo podría aumentar.

Hay que recordar que José Mourinho siempre ha sido un amante de Kylian Mbappé. Como entrenador del Manchester United, en 2017, intentó ficharlo con una jugosa oferta al PSG. Dos años después, aseguró que el francés era el «jugador más rentable del mundo».