Paciencia con Bellingham

Jude Bellingham va poco a poco. Después de la última lesión que sufrió, el Real Madrid está dosificando sus apariciones. El inglés regresó ante el Atlético y desde entonces sólo ha disputado un partido entero, ante el Bayern en el Allianz. Contra el Alavés, aunque el partido no estaba resuelto del todo, fue cambiado en la primera ventana de la segunda parte. Arbeloa, en la rueda de prensa posterior al choque, analizaba la situación del jugador y hablaba de la necesidad de «seguir ayudando y sumando minutos» para alcanzar su mejor nivel.

Bellingham fue sustituido en el minuto 58 del encuentro, cuando entró en su lugar Brahim Díaz. Una situación que llamó la atención pero que el técnico explicó a la perfección. No quiere correr ningún tipo de riesgo con él, por lo que ha decidido irle dosificando, en este caso pensando en el exigente partido ante el Betis en La Cartuja, del próximo viernes.

Además, Arbeloa tenía un precedente reciente que le llevaba a no asumir ningún riesgo con el inglés. Al término de la primera parte, Militao abandonaba el terreno de juego encendiendo las alarmas por una posible nueva lesión, aunque se descartó cualquier dolencia de gravedad minutos después, una vez que le sometieron a las primeras exploraciones.

«Jude viene de donde viene. En Múnich fue el primer partido en el que jugó 90 minutos después de mucho tiempo de lesión. El viernes tenemos otro partido, y después de lo que ha pasado con Militao no quería correr ningún tipo de riesgo porque lo necesito al máximo para el viernes», afirmó el técnico del Real Madrid al ser preguntado por Bellingham.

«Bellingham siempre tiene esa mentalidad, esa ambición, quiere seguir ayudando y sumando minutos en el campo. No hay que darle más importancia, lo vamos a ver el viernes otra vez en el campo», finalizó sobre el inglés.

Sin riesgos con Bellingham

Después de lo sucedido con Militao, el salmantino no quería que ningún futbolista más diese el susto. Por ello, prefirió reservarle a media hora para el final, de cara al choque que afrontarán este mismo viernes en Sevilla, para el que apenas tendrán tiempo de descanso.

El caso de Bellingham tras su lesión era realmente llamativo pero parece que por fin se ha hecho con el hueco que le corresponde en el once. Tras dos meses de lesión, regresó con 15 minutos en la victoria ante el Atlético, antes de marcharse con Inglaterra a un parón en el que no jugó. Fue suplente a su vuelta, ante Mallorca y Bayern, pero en los tres últimos duelos ha sido titular, completando en Múnich el encuentro entero. Para Sevilla, donde se medirán los madridistas al Betis, apunta a repetir de nuevo de inicio y habrá que ver si vuelve a tener participación completa en el duelo.