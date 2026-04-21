Bellingham se interesó por un aficionado de la Grada Fans que tuvo un problema de salud

El Real Madrid – Alavés, partido de la 33ª jornada de Liga, se paró durante un minuto en el ecuador de la primera parte por el problema de salud que tuvo un aficionado del Real Madrid, concretamente en la zona de la Grada Fans, situada en el fondo sur del Santiago Bernabéu. En ese momento, Bellingham tuvo un detallazo al interesarse por el aficionado y darse cuenta desde el primer momento de lo que estaba ocurriendo en la grada.

Así, este Real Madrid – Alavés, que se juega este martes en el Bernabéu, estuvo parado durante un minuto por la atención sanitaria a un aficionado en la grada. Es ya buena costumbre en los partidos de Liga que, cada vez que hay un problema de salud, se pare el juego hasta saber el estado real del aficionado. En este caso, además, Bellingham se dio cuenta rápidamente de lo que estaba pasando en el fondo sur y señaló al árbitro Martínez Munuera lo que estaba pasando.

El inglés estuvo atento y se interesó por el estado de salud de un aficionado del Real Madrid situado en la zona de la Grada Fans, la parte de animación de la hinchada del equipo blanco. Bellingham avisó al colegiado, que paró el juego. Se reanudó poco más de un minuto después al comprobar que ya estaba solucionado este problema de salud.

Bellingham suma en este encuentro ante el Alavés su quinto partido consecutivo jugando, el tercero como titular, tras superar la lesión que le tuvo apartado de los terrenos de juego durante más de un mes.

El Real Madrid recibe al Alavés en el Bernabéu en el duelo de Liga correspondiente a la 33ª jornada. Es el primer encuentro tras la eliminación en Champions League y tres días después, el próximo viernes, el equipo de Álvaro Arbeloa jugará ante el Betis en Sevilla.