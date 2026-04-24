Convocatoria del Real Madrid contra el Betis: Tchouaméni y Ceballos, bajas de última hora

El Real Madrid viajará a Sevilla para medirse al Betis con las bajas de Aurélien Tchouaméni y Dani Ceballos, que se caen de la convocatoria por una sobrecarga y por decisión técnica, respectivamente. La lista estaba condicionada por las bajas de Arda Güler y Eder Militao, que tras sus lesiones musculares se perderán lo que resta de campaña, aunque estarán en el Mundial. Se suman a las ausencias de Courtois y Rodrygo. Entra Raúl Asencio, que se ha recuperado de la enterocolitis bacteriana que le apartó durante una semana del equipo, y hasta seis miembros del filial.

Tchouaméni no viaja con el equipo por una sobrecarga en el gemelo izquierdo. Tras las bajas de última hora por lesiones musculares de Güler y Militao, no se quiere arriesgar más y el francés se quedará en casa en lugar de viajar a La Cartuja. No es igual que Dani Ceballos, que se queda fuera por decisión técnica. En este caso, ha sido Arbeloa el que ha preferido no llevarle para el choque contra el Betis, dejándole en Madrid.

Por su parte, Arda Güler y Eder Militao se suman a las ausencias por lesión de Courtois y Rodrygo. Los dos sufren sendas lesiones en el bíceps femoral y no estarán ni contra el Betis ni en los otros cinco partidos de Liga restantes. Eso sí, deberían llegar para el Mundial 2026, que comenzará a mediados de junio.

Se recupera para la causa a Raúl Asencio. El central superó su fuerte gastroenteritis y, pese a completar parte del entrenamiento con el resto del grupo el jueves, viajará con el equipo para el partido contra el Betis. Junto a él, aparecen otros seis jugadores con ficha de filial, sumándose a Pitarch, Mestre y Javi Navarro –habituales en las últimas listas– la presencia de Cestero, Manuel Ángel y Aguado.

Convocatoria del Real Madrid