Vinicius se aprovecha de un mal rechace de Valles para adelantar al Real Madrid en Sevilla

Vinicius adelantó al Real Madrid en el estadio de La Cartuja de Sevilla al aprovechar un mal despeje de Valles a un disparo de Fede Valverde y puso el 0-1 ante el Betis en el encuentro de la 32ª jornada de Liga. El brasileño estuvo atento y, tras ver la parada del portero del equipo sevillano, se quedó a la espera del rechace, aprovechándolo para anotar el primer gol del partido en Sevilla.

Con un gesto de reivindicación, llevándose la mano a la oreja y después al escudo del Real Madrid, Vinicius marcó su segundo gol consecutivo tras una larga racha sin anotar. Marcó al Alavés el martes y lo hace también este viernes ante el Betis en Sevilla. El minuto llegó en el minuto 17.

Con este gol, el Real Madrid se pone a seis puntos del Barcelona en Liga, a falta de cinco jornadas (15 puntos). El equipo blanco empezó bien su encuentro en Sevilla, un duro compromiso ante un Betis que se juega también mucho, ya que tiene que amarrar la quinta plaza que puede que dé acceso a Champions League.

Así, Vinicius puso por delante al Real Madrid con este buen disparo, aprovechándose del mal rechace de Valles, portero del Betis. La jugada de peligro como tal la inició Fede Valverde, que fue quien remató para que el guardameta bético hiciera esa mala parada y el posterior rechace con acierto de Vinicius.