Espectacular: así se transformó el Santiago Bernabéu en una pista de tenis en solamente 48 horas

El Mutua Madrid Open, torneo de categoría Masters 1000 para hombres y WTA 1000 para mujeres, ha inaugurado su pista de entrenamientos en el Estadio Santiago Bernabéu, «una de las instalaciones más emblemáticas a nivel mundial» y escenario de «innumerables gestas deportivas», ahora ya convertido en «todo un icono eterno para la ciudad». La transformación en 48 horas es impresionante.

Así lo describió este jueves la organización del torneo de tenis tras un evento al que acudieron Florentino Pérez, presidente del Real Madrid; Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales madridistas; Gerard Tsobanian, CEO del propio Mutua Madrid Open; Garbiñe Muguruza y Feliciano López, codirectores del certamen; y Andrea Gaudenzi, presidente de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

También participó el ex tenista español Rafa Nadal en compañía del italiano Jannik Sinner y la polaca Iga Swiatek, ambos jugadores aún en activo, junto al inglés Jude Bellingham, el belga Thibaut Courtois y la colombiana Linda Caicedo, futbolistas los tres del conjunto merengue, que además pelotearon sobre la tierra batida instalada en el estadio.

La pista estará disponible hasta el 30 de abril «para que las grandes estrellas de los circuitos ATP y WTA puedan disfrutar de la experiencia de entrenar en uno de los grandes templos del deporte mundial», según indicó la organización en su nota de prensa. «Además, los jugadores podrán usar los vestuarios del Real Madrid», precisó ese comunicado.

«Esta iniciativa representa un paso histórico para el torneo, para la ciudad de Madrid y para el propio estadio. Llevar una pista de tierra batida a uno de los recintos más emblemáticos del mundo supone crear un punto de encuentro único entre la tradición del tenis y la dimensión universal de un escenario que se transforma para seguir sorprendiendo con nuevas experiencias», subrayó el mismo comunicado de prensa.

La llegada del Mutua Madrid Open al Bernabéu, acorde a esa nota, «refuerza además la capacidad de Madrid para acoger propuestas innovadoras de alcance global, integrando dos grandes símbolos de la ciudad». «Por un lado, uno de los torneos de tenis más prestigiosos del circuito internacional. Por otro, un recinto legendario, cuya historia trasciende el fútbol y que se ha consolidado también como sede de acontecimientos deportivos y de ocio de primer nivel», agregó el texto.