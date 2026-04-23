El mensaje de Rafa Nadal tras jugar su primer partido de tenis en el Bernabéu: «Ha sido muy especial»

Rafa Nadal ha sido uno de los invitados de lujo con los que ha contado la pista de tenis que se ha habilitado en el Santiago Bernabéu. El estadio del Real Madrid comenzó su transformación tras el partido de Liga ante el Alavés para convertirse en pista de entrenamiento durante el Mutua Madrid Open. El ex tenista de Manacor ha contado con unos compañeros de excepción para pelotear por primera vez en el Santiago Bernabéu. Jannik Sinner, Jude Bellingham y Thibaut Courtois. Rafa Nadal ha compartido en sus redes sociales una instantánea junto a los tres y ha agradecido al club blanco y a la organización del torneo.

«Ha sido muy especial disfrutar de esta pista única en el Bernabéu», ha añadido el líder del palmarés del Mutua Madrid Open, con cinco trofeos. Además de los que han pisado la pista de tierra batida del estadio, todos ellos han jugado bajo la atenta mirada de Florentino Pérez, que hizo las veces de juez de silla. El presidente del Real Madrid ha posado junto a Rafa Nadal y Jannik Sinner, a los que ha obsequiado con una camiseta con su nombre y el dorsal 1. También se han pasado por el estreno de la pista del Bernabéu otros ilustres como la tenista Iga Swiatek o Feliciano López, director del torneo.

Gracias @MutuaMadridOpen y @realmadrid. Ha sido muy especial disfrutar de esta pista única en el Bernabéu. Buen nivel, @thibautcourtois y @BellinghamJude 👏🏻 pic.twitter.com/r9DXVXfPQT — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 23, 2026

El propio Feliciano López ha explicado a OKDIARIO los entresijos de una de las grandes novedades del Mutua Madrid Open para esta edición. «Es un éxito ser el primer torneo en la historia que tiene una pista en un estadio tan icónico como es el Bernabéu. La pista en el Bernabéu es para que los jugadores que quieran entrenar allí puedan hacerlo. Pero no estamos quitando entrenamientos de la Caja Mágica para llevarlos al Bernabéu. Eso no, en ningún momento ha sido la idea y yo creo que eso es lo que más confusión ha creado, ha señalado el toledano.

El director del Mutua Madrid Open ha recalcado que los entrenamientos en el Santiago Bernabéu serán opcionales y se presentan como una oportunidad para el que quiera hacerlo en el estadio merengue. La Caja Mágica seguirá con su disponibilidad habitual para aquellos que deseen ejercitarse en el mismo lugar en el que se disputa el Masters 1000 madrileño. «Entrenar en el Bernabéu es algo opcional, para el que quiera. El que quiera, de manera voluntaria, entrenar en el Bernabéu, puede hacerlo, pero el 99% de los entrenamientos se van a seguir realizando en la Caja Mágica», ha zanjado Feliciano López. El primero de los tenistas del torneo en probarlo ha sido un Jannik Sinner que llega como máximo favorito ante la ausencia de Alcaraz y