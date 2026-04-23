El Bernabéu acoge su primer partido de tenis: Nadal y Courtois contra Sinner y Bellingham

La pista del Mutua Madrid Open ya está operativa sobre el césped del Santiago Bernabéu para que los tenistas que compiten durante estas semanas puedan entrenar en un escenario incomparable. Este viernes, antes de su estreno, se ha disputado un pequeño peloteo de presentación entre figuras del tenis y futbolistas del Real Madrid. Rafa Nadal y Courtois hicieron pareja en un lado de la pista. En el otro, Sinner y Jude Bellingham. Histórico.

El Santiago Bernabéu quiere hacer historia. Ya no solo como el mejor estadio de fútbol, también como un estadio que pueda albergar partidos de tenis importantes en el futuro. De momento, la primera prueba comienza este viernes con entrenamientos durante el Mutua Madrid Open.

Una presentación de esta increíble pista de tierra batida en el centro del terreno de juego del Bernabéu que ha sido presentada con una pachanga entre Nadal y Courtois jugando contra Bellingham y Sinner. Dos estrellas del Real Madrid, una leyenda del tenis mundial y el número 1 del tenis actual. También estuvieron presentes Swiatek y Linda Caicedo.

Courtois y Jude Bellingham son dos fanáticos del tenis. El jugador inglés estuvo el pasado miércoles en las gradas del Mutua Madrid Open viendo la victoria de Rafa Jodar contra De Jong. Les une una amistad al tenista español y al jugador madridista. De hecho, Jodar celebró la victoria con la famosa celebración de Jude abriendo los brazos.