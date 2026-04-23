Zoom al palco VIP del Mutua Madrid Open: Bellingham y su novia, Ashlyn Castro, más cómplices que nunca

Segunda jornada del Mutua Madrid Open y, como marca la tradición, los palcos VIP continúan siendo noticia. Cada año, la Caja Mágica de la capital reúne a una larga lista de rostros conocidos que no se quieren perder la mencionada importante cita deportiva y, este 2026, justo unas horas después de ver a Georgios Frangulis y Aryna Sabalenka con una actitud seria y distante, el futbolista Jude Bellingham y su novia, Ashlyn Castro se han convertido en los protagonistas de la jornada.

La pareja se trasladó hasta el recinto señalado el pasado miércoles, 22 de abril, con la intención de disfrutar del partido disputado entre el tenista español Roberto Bautista y el argentino Thiago Agustín Tirante, siendo este último el que se alzó con la victoria tras un duelo muy igualado. El futbolista del Real Madrid se mostró en todo momento entusiasmado con el transcurso del encuentro, siguiendo cada punto con atención y celebrando las jugadas más destacadas. No obstante, más allá de lo deportivo, lo que especialmente llamó la atención de su presencia fue la constante interacción que mantuvo con su chica.

Tal y como se puede ver en las imágenes captadas por Europa Press, la pareja compartió confidencias, miradas cómplices y sonrisas que han reflejado a la perfección la buena sintonía que existe entre ellos. Sin duda, esta escena ha evidenciado que su relación continúa avanzando por el mejor de los caminos, gritando a los cuatro vientos su amor con cada aparición pública que protagonizan.

Su primera vez delante de las cámaras

Estas imágenes han llegado justo un año después de que se confirmara su relación sentimental. Tras varios meses de constantes rumores, Bellingham y Ashlyn fueron pillados por las cámaras de la plataforma DAZN España mientras disfrutaban de una jornada de la Liga desde el palco VIP del Estadio Santiago Bernabéu. La escena se proyectó en las pantallas del campo y, como era de esperar, el público no tardó en protagonizar un sonoro aplauso, ya que fue como la imagen que confirmaba, al fin, su historia de amor.

Aparece Bellingham y el Bernabéu rompe en aplausos 😏#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/1IO4VCMVoW — DAZN España (@DAZN_ES) February 23, 2025

Desde entonces, ambos han preferido vivir su noviazgo desde la más estricta intimidad. Aunque lo cierto es que, de vez en cuando, la modelo ha roto con esta norma no escrita para dedicarle emotivas palabras al deportista de élite a través de sus redes sociales. Sin ir más lejos, con motivo del 22º cumpleaños de Jude, la mencionada publicó unas románticas fotografías de ambos que acompañó con un texto en el que se sinceraba sobre todo lo que sentía hacia el británico. «La persona más considerada, bondadosa, trabajadora e increíble que he conocido. Eres un ser de luz», expresaba.