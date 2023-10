Vinicius gana el Trofeo Sócrates por su compromiso social: «Ojalá podamos acabar con el racismo»

Vinicius fue galardonado con el Trofeo Sócrates en la gala del Balón de Oro 2023, celebrada este lunes en París, por su gran labor social con el Instituto Vini Jr, que busca dar soluciones pedagógicas en Brasil. El futbolista brasileño se lleva el segundo Trofeo Sócrates de la historia, el cual dedicó de manera emocionante a Pelé.

«Estoy muy feliz de recibir este premio y poder ayudar a tantos niños en Brasil salir de las favelas. Es muy especial para mí. No me gusta hablar de racismo. Pero no me importa hacerlo cuando sea necesario. Espero que todos podamos ayudar a acabar con el racismo. Es muy triste hablar de racismo, a mí me gusta hablar de fútbol. Quiero transmitir fuerza para seguir en la lucha. Espero que haya menos incidentes con el racismo», afirmó Vinicius en la gala del Balón de Oro 2023 celebrada en París tras recibir el Trofeo Sócrates de manos del Príncipe Alberto II de Mónaco. Un galardón que el futbolista brasileño del Real Madrid dedicó en forma de homenaje a Pelé, leyenda brasileña y mundial que falleció a sus 82 años el año pasado.

Este Trofeo Sócrates se otorga al jugador o jugadora que realizó la acción solidaria o de conciencia social más destacada del año. Su nombre rinde homenaje al ex jugador brasileño Sócrates, que fue un gran impulsor de movimientos sociales que lucharon por la desigualdad. Sócrates fue uno de los máximos referentes de la Democracia Corinthiana, que consistió en someter a votación igualitaria las decisiones más importantes de Corinthians entre todos los integrantes del club.

France Football, junto a la organización Peace and Sport y la familia de Sócrates, crearon este Trofeo el año pasado para destacar los valores de los deportistas. Un Trofeo que reconozca el compromiso por construir una sociedad más justa e inclusiva en el fútbol.

Vinicius releva a Mané

La temporada pasada, Sadio Mané fue galardonado por primera vez con este Trofeo Sócrates tras financiar un colegio con 17 aulas, un hospital que sirve como referencia para 34 poblaciones cercanas, una oficina de correos, una estación de servicio y una mezquita nueva, entre otras labores en su ciudad natal en Senegal.

Este año, el segundo Trofeo Sócrates se lo ha llevado Vinicius por su gran labor con el instituto Vini Jr, que busca dar soluciones pedagógicas en Brasil, uno de los países con mayores desigualdades y dificultades para el acceso a la educación. Un gran reconocimiento al trabajo humanitario llevado a cabo por la estrella del Real Madrid, que hace dos años creó el Instituto Vini Jr, una iniciativa basada en una aplicación para teléfonos móviles de nombre ‘Base’ con la que el futbolista quiere potenciar el desarrollo educativo de niños de todo Brasil a través del fútbol.

Antonio Rüdiger también estaba nominado para este Trofeo gracias a su gran labor en Sierra Leona para ayudar a los más desfavorecidos. Los otros tres nominados a este Trofeo eran Asisat Oshoala, Alex Morgan y Marcus Rashford.

150 victorias de Vinicius con el Real Madrid

Vinicius sumó ante el Barcelona en el estadio Olímpico Lluís Companys su victoria número 150 con el Real Madrid. El brasileño mostró su satisfacción tras la victoria: «Llegar a esta cifra en el mejor equipo del mundo y en un Clásico es muy importante para mí. Debemos seguir así y estamos todos muy contentos. Tenemos hasta el miércoles libre para disfrutar de este Clásico y después hay que volver fuerte. El míster nos entiende y cuando puede nos da la libertad».

Sus 150 victorias se reparten así: 103 en Liga, 29 en Champions, 12 en la Copa del Rey, 3 en el Mundial de Clubes, 2 en la Supercopa de España y 1 en la Supercopa de Europa. La temporada 2021-22 fue la más prolífica de Vinicius en lo que a triunfos se refiere (37). Le sigue la pasada, en la que logró 35 y marcó 23 tantos, su máximo registro anotador hasta la fecha. Los rivales a los que más veces ha ganado son el Barcelona, el Celta y el Athletic Club (8).