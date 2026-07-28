Un Barça enrabietado por los fichajes del Real Madrid pregunta por Rodri

El Barcelona ha preguntado por Rodri. En unos últimos días muy intensos en el Real Madrid para seguir avanzando las negociaciones con el Manchester City para oficializar el fichaje del centrocampista, el club azulgrana ha movido ficha para entorpecer y complicar los últimos flecos que quedan para que la entidad madridista alcance un acuerdo definitivo.

La realidad es que en Valdebebas aseguran que todo se está cocinando a fuego lento y que no existe prisa desde que Rodri aceptó las condiciones de lo que sería su nuevo contrato en el Real Madrid. Las conversaciones son optimistas. El español decidió romper su último año con los ingleses para llegar en las próximas semanas a la capital, pero la llamada del Barça es algo que no se esperaba. Y la razón va más allá de una decisión deportiva. Más bien como una ‘venganza’.

Y es que en el Barcelona están convencidos de que en este mercado de fichajes el Real Madrid ha ido especialmente a por los que eran sus fichajes más deseados: Cucurella, Dumfries, Bernardo Silva, Diomandé en camino…Todos ellos nombres que estaban en la agenda de Deco y que terminaron eligiendo el club blanco. Eso ha dolido mucho y por ello han querido sondear la posibilidad de quitarle a Rodri.

El Real Madrid tiene una clara ventaja por Rodri

En la entidad culé se justifican en que sería en consecuencia de la lesión de Frenkie de Jong y la necesidad de un jugador como Rodri. De esta forma, y con la buena relación que hay entre City y Barça, la operación de Rodri se demore más de la cuenta. Aunque en este mercado el Real Madrid no se está conteniendo económicamente y, según Catalunya Ràdio, que el mediocampista cambie su decisión «no sería nada fácil».

El deseo en Valdebebas es cerrar a Diomandé y Rodri lo antes posible para que se incorporen a los planes de José Mourinho y cubrir dos zonas muy demandadas desde hace tiempo en el primer equipo. Rodri cogió fuerza después de su gran Mundial con España y Florentino Pérez ha dado el salto definitivo para tener un Balón de Oro en sus filas. A pesar de la llamada del Barça, sus complicaciones para poder equiparar la oferta del Real Madrid hacen muy complicado que se produzca el giro de guion que al Barcelona le encantaría que se diese.