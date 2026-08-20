Mourinho mima a sus estrellas

José Mourinho está preparado para comenzar su segunda etapa al frente del Real Madrid. La gestión de las estrellas ha sido uno de los aspectos más complejos de llevar en el vestuario blanco, pero parece que esa situación podría cambiar. El entrenador ha defendido de forma contundente a Kylian Mbappé y Vinicius Jr. justo antes del inicio de La Liga.

El portugués no es ningún novato a la hora de trabajar junto a varios jugadores de talla mundial. Además, su dominio de la comunicación le permite transmitir ciertos mensajes. En una entrevista para El Chiringuito, el director técnico zanjó la polémica entre el brasileño y el Benfica: «La respuesta es muy simple, Prestianni era mi jugador, punto».

😯 MOURINHO, sobre QUÉ LE DIJO a VINICIUS: 🗣️»NO TE VAYAS: sólo conoces el Madrid cuando te vas’. ¡Sus palabras en exclusiva con @jpedrerol, ahora en Energy! pic.twitter.com/svxCXbh1ba — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 19, 2026

El jugador argentino se tapó la boca para lanzar presuntos insultos racistas al extremo del Real Madrid. Algunas teorías apuntaban que la relación entre el entrenador y Vinicius podría estar tensa tras este incidente. Sin embargo, Mourinho reafirma que sus futbolistas siempre van estar protegidos con él al mando: «Si Prestianni es mi jugador pueden venir 20 más que yo estoy con Prestianni. Vini ahora sabe de que lado estoy y sabe que puede mirarme y que puede contar conmigo».

La contundencia del mensaje se corresponde con los primeros actos del portugués, que saca la cara por el brasileño respecto al trato que recibe en el campo: «La gente tiene que aprender a comportarse con él, hablo también de árbitros. Vini es un jugador como los otros, tú no puedes pitar penalti si es Pedrerol (presentador de El Chiringuito) y no pitarlo porque es Vinicius».

Mourinho defiende el compromiso de Kylian Mbappé

El francés recibió algunas críticas durante el tramo final de la temporada pasada. El entrenador quiere recuperar la mejor versión del atacante. Por el momento, confirma que sus actos hablan por sí solos: «Mbappé es increíble. Me hace reír alguna vez en los entrenamientos. Es demasiado bueno, es un jugador de nivel estratosférico. Un tío que puede venir el 14 de agosto y se presenta el 12 ya me dice algo».

La presencia de Mourinho ya genera resultados. De hecho, el portugués señala que los jugadores están haciendo lo que él quiere sin la necesidad de pedirlo o enfadarse: «Es un vestuario con sentido común. Hasta ahora no he tenido la oportunidad de ser el líder agresivo que también puedo ser. Ellos me han protegido de esa versión».