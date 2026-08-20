El Real Madrid sigue siendo el equipo más valioso del mundo con 2.400 millones, un 25% más que hace un año

El Real Madrid es el equipo con la marca de fútbol más valiosa del mundo por tercer año consecutivo. Además, consigue por quinta vez ser la marca más fuerte. Según el informe Football 50 2026 de Brand Finance, el conjunto blanco fija un nuevo récord de 2.400 millones de euros y consigue un crecimiento del 25%.

Las cifras hablan por sí solas. El crecimiento del equipo no es casualidad, la consultora indica que se trata del primer club en superar los 2.000 millones de euros de valor de marca en los más de 20 años de historia del ranking. Además, apuntan que se registraron unos ingresos de 1.221 millones de euros durante el ejercicio fiscal 2025/26. Estos números no están al alcance de la competencia, por lo que han conseguido liderar esta estadística por tercer año consecutivo.

El informe recopila diferentes parámetros para evaluar el valor del Real Madrid, donde analiza métricas que evalúan la inversión en marketing, el patrimonio de marca de las partes interesadas y el rendimiento comercial. El conjunto blanco lleva cinco años manteniendo el liderazgo, lo que le ha hecho obtener la máxima calificación, un 95´80 sobre 100.