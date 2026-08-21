¿Cuándo llegará el frío de forma oficial? El pronóstico de las cabañuelas de Jorge Rey sobre la entrada oficial del otoño

El pronóstico de las cabañuelas para este otoño o invierno puede cambiar por completo, lo que nos estará esperando es un frío del que no vamos a poder escapar. Es hora de estar preparados para poder acceder a una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos dará un plus de buenas sensaciones. Cuando el país está en medio de una nueva ola de calor, cuando las temperaturas pueden sobrepasar todo lo que esperaríamos en este verano.

Es momento de estar preparados para lo peor, con unos pasos que pueden acabar generando algunos detalles que serán los que nos acompañarán en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Estaremos preparados para darlo todo en estos días en los que realmente el tiempo se convierte en un problema que puede ir en aumento. Una situación que se complicará y que puede alejarnos de lo que pensábamos que sería habitual. Este verano hemos tenido tantas semanas de altas temperaturas que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos dará en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

El frío llegará de forma definitiva

Llegará de forma definitiva un frío que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días. Un cambio de tendencia que puede ser el que nos dará este giro radical que podría convertirse en algo de lo más esperado, un otoño que cada vez llega de forma más inesperada.

Vamos a poder emprender algunos detalles que serán los que nos acompañarán en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podría acabar siendo lo que nos dará estos detalles que pueden ser esenciales. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Este tiempo que nos esperará será el que nos dará un plus de buenas sensaciones. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, será el que nos afectará de lleno. Una situación que podría complicarse por momentos y que nada tiene que ver con años anteriores.

Estamos acostumbrados a que el tiempo nos haga dar algunos giros importantes que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve. Con la mirada puesta a una situación que puede cambiar por momentos, parece que Jorge Rey se adelanta a todos y nos da algunos detalles destacados.

El pronóstico de las cabañuelas de Jorge Rey sobre la entrada oficial del otoño

Jorge Rey lanza una alerta sobre la entrada oficial del otoño que parece que ya tiene fecha de llegada. Con ese refrán que nos dice sereno otoño, invierno ventoso, Rey hace referencia a un bloqueo que dejará una estación sin apenas lluvias, una auténtica pesadilla para los que dependen de una tierra que se verá ampliamente afectada por este tipo de detalles.

Este vídeo viral de Jorge Rey se ha convertido en una novedad que quizás hasta ahora nadie hubiera imaginado, pero ha acabado siendo tendencia. Esta previsión con antelación de lo que nos espera, puede cambiarlo todo. De momento, la AEMET tiene otros planes por delante que nos detalla en una previsión para estos días que pone los pelos de punta.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se esperan cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en el Cantábrico y algunas nubes bajas matinales en los litorales de Andalucía. A partir del mediodía, se espera el desarrollo de nubes de evolución en el interior peninsular, con posibles chubascos y tormentas en los Pirineos y extremo nordeste, así como en la cordillera Cantábrica, sin descartarse en los sistemas Béticos, Ibérico y zonas aledañas. Las tormentas podrían ser de intensidad fuerte y venir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y de granizo en el nordeste peninsular y puntos de la Cantábrica. En Canarias, se prevén intervalos nubosos que pueden dejar alguna precipitación en el norte de las islas montañosas.

Las temperaturas máximas bajarán de forma generalizada, salvo en la vertiente mediterránea y Baleares, donde subirán, pudiendo ser los aumentos notables en el litoral de Valencia. Se superarán los 36 grados en puntos del centro, el valle del Ebro y en zonas bajas del noreste, Baleares, el sureste y de la Comunidad Valenciana, pudiendo superarse los 40 grados en el bajo Ebro, interiores de las provincias de Valencia, Alicante y Murcia. Las mínimas bajarán en Cataluña y en el cuadrante suroeste, y subirán en el resto. Seguiremos con noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en los litorales mediterráneos. En Canarias las temperaturas mínimas subirán ligeramente».

Las alertas estarán activadas: «Temperaturas muy elevadas en el tercio oriental peninsular, puntos del centro y Málaga. Probabilidad de tormentas fuertes o muy fuertes en el Pirineo y cordillera Cantábrica, sin descartar que puedan afectar también a puntos de la Ibérica norte y norte de la meseta norte. Viento del suroeste en general, flojo o moderado. Será del norte o noroeste, rolando a oeste en el Cantábrico y Galicia, más intenso en los litorales de esta última. En el litoral del mar de Alborán y Estrecho soplará el viento de poniente moderado, con algunos intervalos fuertes, y en el tercio este y Baleares, del sur, también moderado. Viento del oeste flojo a moderado en el interior. En Canarias continuará el alisio moderado».