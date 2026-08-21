El Gobierno suplica ahora al Rey que llame a Mohamed VI para tapar su incompetencia en la crisis de Ceuta

El Gobierno busca a la desesperada una estrategia que le permita salvar los muebles tras el desastre de Ceuta y Moncloa parece haber encontrado ahora la fórmula: señalar al Rey por no haber llamado a Mohamed VI. Al Gobierno le interesa mantener la cordialidad con Marruecos sin asumir el desgaste público de descolgar él mismo el teléfono. Y ha sido su diario oficial, El País, el encargado de dejar el recado en Zarzuela. Mientras, uno de sus socios de coalición, Enrique Santiago, de IU, ha salido a la palestra reprochándole públicamente a Felipe VI no haber hecho ya esa misma llamada.

El País publica este viernes una información que pretende poner el foco sobre Felipe VI por no haber llamado todavía a Mohamed VI para abordar la crisis de Ceuta. Según el propio diario, «el Gobierno sondeó a través de un ministro a Felipe VI sobre la oportunidad de que hiciera una llamada al rey de Marruecos… para hablar sobre la crisis de Ceuta». Y no una llamada cualquiera: el ministro en cuestión trasladó a la Casa Real que esa comunicación «motu proprio» podría servir «para darle las gracias» a Marruecos por su actuación durante la avalancha migratoria.

Es decir, el mismo Gobierno que en público evita señalar a Rabat como responsable de la crisis, en privado necesita que sea el Rey quien llame a Mohamed VI para agradecerle su gestión y, de paso, intentar convencerle de que recupere a los inmigrantes que ya han entrado en Ceuta.

El propio Ejecutivo que primero impidió a Felipe VI viajar a Ceuta para no restarle protagonismo mediático a la gestión gubernamental de la crisis, —como adelantó OKDIARIO— ahora recurre a él como último recurso porque Mohamed VI, sencillamente, no coge el teléfono a Pedro Sánchez. El Rey, mientras tanto, sí ha estado en contacto con todos los demás actores relevantes de esta crisis: ha recibido en Palma al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y ha llamado al propio Sánchez, al presidente de Melilla y a Feijóo. El único al que no ha llamado es, precisamente, a quien el Gobierno querría que llamara: el rey de Marruecos.

«Finalmente, la conexión directa de Felipe VI con Mohamed VI no se produjo porque la Casa Real consideró que podría malinterpretarse públicamente ahora, en un contexto en el que la crisis aún está lejos de superarse. Los monarcas no mantienen ni la relación particular ni los vínculos personales que sí tenían el rey Juan Carlos y Hasan II, que se consideraban mutuamente hermanos y hablaban frecuentemente ante las periódicas crisis entre ambos países. Tanto Felipe VI como Mohamed VI son menos expansivos y más reservados que sus progenitores, según fuentes diplomáticas que han estado presentes en sus encuentros más directos», afirma el diario sanchista.

IU se suma a la maniobra del Gobierno

Llama la atención que, mientras el propio Gobierno sondeaba discretamente a la Casa Real para que fuera Felipe VI quien telefoneara a Mohamed VI, uno de sus socios parlamentarios saliera a la palestra con el reproche exactamente contrario: acusar al Rey de «tardar» en hacer esa misma llamada. El portavoz de IU, Enrique Santiago, ha calificado la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta como un «ataque» de Marruecos y ha reclamado a Felipe VI que se ponga en contacto con su homólogo marroquí «desde el primer momento», llegando a afirmar que el Rey «no ha hecho lo que tenía que hacer en esta crisis».

El País, en su intento de trasladar la responsabilidad hacia la Casa Real, olvida contarle a sus lectores lo evidente: que un Gobierno soberano necesitando la mediación personal del Jefe del Estado para poder hablar con un país vecino no es una anécdota protocolaria, es la confirmación de que la diplomacia de Moncloa con Rabat está, sencillamente, rota. Y que de aquella complicidad «absolutamente fuera de toda duda», como la describió Marlaska, no queda ni rastro.

La situación descrita por El País confirma que la comunicación entre Moncloa y Rabat es prácticamente nula: según el propio diario, Sánchez no ha logrado hablar directamente con Mohamed VI desde el inicio de la crisis, y ha sido un ministro de su Gabinete quien ha trasladado a la Casa Real la posibilidad de que sea el propio Felipe VI quien realice esa llamada.